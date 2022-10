Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: σύλληψη 33χρονου που βίασε την 12χρονη τουλάχιστον δύο φορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε συνελήφθη ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει βιάσει την ανήλικη, έναντι αμοιβής. Ταυτοποιήθηκαν άλλοι δύο άνδρες που συνομιλούσαν με την 12χρονη.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη με ένταλμα, το βράδυ της Παρασκευής, ένας 33χρονος Έλληνας, που κατηγορείται ότι βίασε τουλάχιστον δύο φορές την 12χρονη, έναντι αμοιβής.

Πρόκειται για τον τρίτο άνδρα που συλλαμβάνεται για βιασμό της ανήλικης, ενώ χειροπέδες έχουν περάσει οι αστυνομικοί και στην μητέρα της.

Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Παρασκευής συνελήφθη ένας 48χρονος, που σύμφωνα με την καταγγελία της συντρόφου του, κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της για τρία χρόνια, από όταν το κορίτσι ήταν 10 ετών μέχρι τα 13 του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, βραδινές ώρες της 14-10-2022, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση.

Ο 33χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της τουλάχιστον 2 φορές στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Ταυτοποίηση δύο ανδρών που συνομιλούσαν με την 12χρονη

Σε έτερη ενημέρωση απο την Αστυνομία, αναφέρεται πως ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες που το καλοκαίρι, μέσω εφαρμογής, συνομιλούσαν με την ανήλικη..

Οι δύο άνδρες μετέβησαν αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ και κατέθεσαν πως συνομιλούσαν με άτομο που έμοιαζε με την εν λόγω ανήλικη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την ταυτοποίηση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν με την ανήλικη παθούσα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι πρώτες πρωινές και απογευματινές ώρες της 14-10-2022, προσήλθαν αυτοβούλως στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Οι ανωτέρω ανέφεραν ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του τρέχοντος έτους συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Όπως εξακριβώθηκε, τα στοιχεία των ανωτέρω ημεδαπών αντιστοιχούν πράγματι σε επαφές με τις οποίες συνομιλούσε η παθούσα στην επίμαχη εφαρμογή.

Κατασχέθηκαν οι συσκευές των κινητών τηλεφώνων τους, προκειμένου να αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξετάστηκαν ενόρκως και αποχώρησαν».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης από τον σύντροφο της μητέρας της

Τουρκία - Ανθρακωρυχείο: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη (εικόνες)