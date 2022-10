Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα - Σαλμονέλα σε παιδικό σταθμό: δεκάδες παιδιά σε νοσοκομεία

Σε δύο νοσοκομεία νοσηλεύονται πλέον τα παιδιά με συμπτώματα σαλμονέλας.

Σε 19 ανέρχονται πλέον τα παιδιά που νοσηλεύονται με συμπτώματα σαλμονέλας σε νοσοκομεία της Πάτρας.

Αρχικά 7 παιδιά από ιδιωτικό παιδικό σταθμό της Ναυπάκτου μεταφέρθηκαν με μικροβιακή λοίμωξη στην Πάτρα.

Από τα παιδιά τα 17 νοσηλεύονται στο Καραμανδάνειο και δύο στο Νοσοκομείο του Ρίου. Δύο από τα παιδιά παρουσιάζουν σοβαρότερα συμπτώματα, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίζονται.

Ο εργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να διακριβωθεί πλήρως το μικρόβιο που πρόσβαλλε τους μικρούς μαθητές είναι σε εξέλιξη, Ωστόσο ιατρικές "πηγές" αναφέρουν πως τα συμπτώματα οδηγούν στην εκτίμηση πως πρόκειται για σαλμονέλα η οποία προκλήθηκε από τροφή.

Ήδη από τις αρμόδιες Αρχές της Αιτωλοακαρνανίας είναι σε εξέλιξη έρευνα στον συγκεκριμένο παιδικό σταθμό προκειμένου από τον έλεγχο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της εκδήλωσης των συμπτωμάτων στα παιδιά.

