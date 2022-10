Κόσμος

Γουατεμάλα: Γέννησε και αυτοκτόνησε στο μαιευτήριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη για την νεαρή γυναίκα που έβαλε τέλος στη ζωή της, λίγες ώρες μετά την γέννηση του βρέφους. Αγωνία για την τύχη του νεογέννητου.

Τέλος στη ζωή της έβαλε μία γυναίκα, λίγο αφού γέννησε το μωρό της, σε νοσοκομείο στη Γουατεμάλα, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η 21χρονη γέννησε σε νοσοκομείο της Αντίγουα και μετά από 48 ώρες αυτοκτόνησε στο μπάνιο του δωματίου της.

Η νεαρή μπήκε στο μπάνιο, κλείδωσε την πόρτα για να πλυθεί και αμέσως σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο.

Μέχρι όμως, να φτάσουν εκεί οι πρώτες βοήθειες, η 21χρονη μητέρα είχε βάλει τέλος στη ζωή της.

Οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό, ενώ έχει ειδοποιηθεί η οικογένειά της.

Η τύχη του μωρού της δεν έγινε γνωστή.

Ειδήσεις σήμερα:

Η ισχυρότερη έκρηξη στο σύμπαν έγινε στην κοντινότερη απόσταση από τη Γη (εικόνες)

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Το “τελευταίο αντίο” στον Ολυμπιονίκη

Κολομβία: 3 Ferrari εμπόρου ναρκωτικών βγαίνουν σε δημοπρασία (εικόνες)