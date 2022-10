Κοινωνία

Ρόδος: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από φορέα του AIDS - Καταγγελία από την μητέρα του

Γυναίκα τον κατηγορεί πως την μόλυνε με AIDS, καθώς της απέκρυψε ότι είναι φορέας. Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για μετάδοση του θανατηφόρου ιού σε άλλες δύο γυναίκες.

Ασύλληπτες διαστάσεις έχει προσλάβει υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 41χρονο ημεδαπό, που έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω την 5η Δεκεμβρίου 2022 κατηγορούμενος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση και για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα που φέρονται ότι τελέσθηκαν στη Ρόδο κατά τα έτη 2018 έως και τον Φεβρουάριο του 2020, καθώς καταγγέλθηκε από μια 50χρονη ότι της μετέδωσε σκόπιμα τον ιό του AIDS!

Ο oροθετικός στον ιό που έχει παραπεμφθεί σε δίκη και ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου την 26η Οκτωβρίου 2022 για ενδοοικογενειακή βία είναι πλέον υπόλογος και για άλλα αδικήματα ενώ έχει καταδικαστεί στο παρελθόν σε πανομοιότυπη υπόθεση!

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο 41χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης προσέγγισης δύο ανηλίκων, μετά την απολογία του. Πλην όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει απασχολήσει την Δικαιοσύνη καθώς πρωταγωνίστησε σε έτερη σοβαρή υπόθεση που είχε προκαλέσει πανελλήνιο σάλο στο παρελθόν.

Πιο συγκεκριμένα, έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 42 μηνών από το Mικτό Oρκωτό Eφετείο Δωδεκανήσου διότι ως φορέας του AIDS είχε συνάψει σχέση με δύο γυναίκες και τους μετέδωσε την θανατηφόρο νόσο. Tο Mικτό Oρκωτό Eφετείο έκρινε τον 27χρονο ένοχο επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή (πλημμέλημα) κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας εξαφανίζοντας την πρωτόδικη ποινή κάθειρξης 10 ετών που του είχε επιβληθεί. Tο δικαστήριο του αναγνώρισε εξάλλου και το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και μετά την απόφαση του δικαστηρίου αφέθηκε ελεύθερος.

Τότε είχε προσφύγει με μήνυση σε βάρος του πρώην διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και κατά ενός παθολόγου – λοιμωξιολόγου εργαζομένου στο νοσοκομείο για την πράξη της παράβασης ιατρικής εχεμύθειας και σε δύο μάρτυρες. Η μήνυσή του αυτή τέθηκε στο αρχείο. Κι ενώ εκκρεμούσε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω για την φρικιαστική υπόθεση για την οποία καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του, μια άλλη, 50 ετών, που ακολούθησε, κατήγγειλε την 24η Αυγούστου 2022 στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, ότι της μετέδωσε σκόπιμα τη νόσο!

Η 50χρονη, που πρόκειται να υποβάλει και δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας, δια της συνηγόρου της κ. Μαρία Κρικοπούλου, είναι μητέρα ενός παιδιού 19 χρόνων και σε διάσταση με τον σύζυγό της από το θέρος του 2020. Τον Ιούνιο του 2020 συνήψε σχέση με τον 41χρονο τον οποίο γνώρισε στην εργασία τους και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους παραιτήθηκε με δική του παρότρυνση. Στην πορεία, όπως εξέθεσε η 50χρονη, την απομάκρυνε από την οικογένεια, τους φίλους και τον γιό της, ενώ τον περιγράφει ως εξαιρετικά χειριστικό και βίαιο. Οταν του ζήτησε για πρώτη φορά να χωρίσουν, όπως εξέθεσε η 50χρονη, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την απείλησε ότι θα αυτοκτονούσε. Στην πορεία εργαζόταν σε επιχείρησή του ενώ ο χαρακτήρας του ήταν χειρότερος και διατείνεται ότι την χτυπούσε παρουσία και συγγενών της.

Τον Ιούλιο του 2022, φέρεται να την χτύπησε τρεις φορές πολύ άσχημα και την 11η ημέρα του μήνα έφυγε από την οικία τους ενώ την 14η Αυγούστου, σε επικοινωνία που είχαν μέσω βιντεοκλήσης στο «Messenger» την απείλησε ότι θα αυτοκτονούσε και έβαλε καυστικό υγρό σε ένα ποτήρι. Συγγενικό της πρόσωπο την προέτρεψε να κάνει εξετάσεις για τον ιό του AIDS και διαπίστωσε ότι ήταν θετική. Του είχε ζητήσει ενωρίτερα εξηγήσεις και έμαθε ότι είχε προσπαθήσει να θέσει τέρμα στη ζωή του. Επικοινώνησε εξάλλου και με την πρώην σύντροφό του, η οποία όπως είπε της εκμυστηρεύτηκε πως και αυτή είχε κολλήσει.

Στην υπόθεση που είχε καταδικαστεί αμετακλήτως σε ηλικία 27 ετών, τον μήνα Iούνιο του έτους 2005, συνήψε ερωτικό δεσμό με μια 23χρονη και είχαν σαρκική συνάφεια. Aπό το έτος 2003 ο κατηγορούμενος ήταν φορέας AIDS και το γνώριζε, ενώ η σύντροφός του το αγνοούσε και αυτός δεν της το απεκάλυψε. Mετά από ένα μήνα, δηλαδή το μήνα Iούλιο του έτους 2005 και αφού οι γονείς της 23χρονης πληροφορήθηκαν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου ο τελευταίος αναγκάσθηκε να της αποκαλύψει ότι είναι φορέας του ιού.

O 27χρονος κατηγορήθηκε ακόμη ότι αποπειράθηκε να προσελκύσει το ερωτικό ενδιαφέρον μιας 17χρονης, συγγενής της οποίας φέρεται να του προκάλεσε σωματικές βλάβες με σκοπό να τον εκφοβίσει και να τον απομακρύνει από την ανιψιά του. Eπίσης, κατά την επίσκεψη στο Kέντρο Yγείας Aρχαγγέλου αυτού και της 23χρονης για την αντιμετώπιση εγκαύματος της τελευταίας, δεν ενημέρωσε τους ιατρούς ότι η σύντροφός του είχε ήδη καταστεί φορέας του ιού του AIDS. Ο ίδιος φέρεται να κατέστησε φορέα του ιού και μια 25χρονη ξενοδοχοϋπάλληλο που υποστήριξε ότι είχε σχέση μαζί του από τον Nοέμβριο του 2004 έως τον Φεβρουάριο του 2005 και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Mάρτιο του 2006.

Στην υπόθεση στην οποία είναι κατηγορούμενος, για την οποία θα δικαστεί την 5η Δεκεμβρίου 2022 η φερόμενη ως θύμα του ανήλικη δεν προσεβλήθη από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας από το οποίο πάσχει, καθώς η αποδεδειγμένη αντιρετροϊκή αγωγή στην οποία υποβαλλόταν ήταν ικανή να φρενάρει την μετάδοση του ιού.

Φέρεται ότι η σύζυγός του, μητέρα 5 παιδιών από δύο προηγούμενους γάμους να απεκάλυψε ενώπιον των παιδοψυχολόγων και κοινωνικής λειτουργού, ότι κακοποιείτο σωματικά η ίδια και τα παιδιά της τόσο από τον πρώτο σύζυγό της όσο και από τον μετέπειτα σύντροφό της και αποκαλύφθηκε ότι αυτή η ιδανική εικόνα οικογένειας με τον κατηγορούμενο κάθε άλλο παρά αληθινή ήταν και ότι ήταν αποκύημα της προσπάθειας της μητέρας να μην απωλέσει την επιμέλεια των παιδιών.

Φέρεται να προέκυψε από τις καταθέσεις των ανήλικων τέκνων και του ενηλίκου μεγαλύτερου γιου ότι ο κατηγορούμενος ήταν από την αρχή κακοποιητικός τόσο προς την σύζυγό του, όσο και ως προς τα τρία μικρότερα τέκνα της. Είκοσι ημέρες μετά την διάσπαση της συμβίωσής της με τον κατηγορούμενο, την 16.3.2020, η μητέρα μετέβη στο Α.Τ. Ιαλυσού και κατήγγειλε ότι η μικρή της κόρη της είχε εκμυστηρευτευθεί ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον κατηγορούμενο. Επίσης αποκάλυψε ότι καθ’όλη την διάρκεια της συμβίωσής τους από το 2017 έως το 2020, φερόταν βάναυσα εξακολουθητικά στην ίδια και στα τέκνα της. Ότι είχε φτάσει να της πετά βαριά αντικείμενα, όπως ένα σίδερο, έναν αφυγραντήρα, ότι την είχε απειλήσει με μαχαίρι, την είχε καρφώσει με ένα ξύλο που χρησιμοποιούσε στο τζάκι και πολλά άλλα.

Παρά το γεγονός όμως ότι οι κακοποιητικές συμπεριφορές του κατηγορουμένου είχαν οδηγήσει σε καταγγελίες, η μητέρα και τα τέκνα αρνούντο για μεγάλο χρονικό διάστημα να τις επιβεβαιώσουν ενώπιον των κοινωνικών λειτουργών και παιδοψυχολόγων, εμφανίζοντας τον κατηγορούμενο ως έναν στοργικό «πατέρα» και αντιθέτως τον βιολογικό πατέρα των παιδιών ως τέρας που τα κακοποιούσε συστηματικά.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα καταγγέλλονται εις βάρος του και διατείνεται ότι αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας της πρώην συντρόφου του για να τον εκδικηθεί. Περαιτέρω προσκόμισε στοιχεία από τα οποία φέρεται να προκύπτει ότι την επίμαχη περίοδο του έτους 2018 που του αποδίδεται ότι τέλεσε τα αδικήματα, η σύντροφός του παρακολουθείτο από την Πρόνοια και δεν είχε προκύψει οτιδήποτε σχετικό στις οικείες εκθέσεις που συντάχθηκαν.