Έβρος: Οι Τούρκοι άφησαν γυμνούς δεκάδες μετανάστες (εικόνες)

Οργισμένη η ελληνική αντίδραση για την ακραία εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού απο την Τουρκία. Με κρατικά οχήματα μεταφέρθηκαν στα σύνορα οι παράτυποι μετανάστες.

Για "απάνθρωπη εργαλειοποίηση παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία στον Έβρο" κάνει λόγο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνεργασία με τον frontex, διέσωσαν 92, παράνομους μετανάστες από τις όχθες του ποταμού Έβρου, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στο σημείο εντελώς γυμνοί

Η ανακοίνωση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη

"Η Τουρκία συνεχίζει απροκάλυπτα να εργαλειοποιεί μετανάστες, να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπατά το Διεθνές Δίκαιο.

Χθες, η προκλητικότητά της ξεπέρασε κάθε όριο, όταν και Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνεργασία με τον frontex, διέσωσαν 92, συνολικά, παράνομους μετανάστες από τις όχθες του ποταμού Έβρου, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στο σημείο εντελώς γυμνοί και χωρίς να φέρουν τον παραμικρό εξοπλισμό.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπως οι ίδιοι δήλωσαν στους Έλληνες Αστυνομικούς, είχαν μεταφερθεί στον Έβρο με τρία οχήματα των Τουρκικών Αρχών, ενώ εν συνεχεία επιβιβάστηκαν σε πλαστικές λέμβους, για να διέλθουν στην ελληνική πλευρά.

Υπενθυμίζεται πως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατήγγειλε χθες την συμπεριφορά της Τουρκίας στο συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης στο Λουξεμβούργο, ενώ ενημέρωσε και την αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο για τις καθημερινές της προκλήσεις, παρουσιάζοντας και οπτικοακουστικό υλικό.

Την ώρα που η Ελλάδα προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της, επιδεικνύοντας σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, η Τουρκία συνεχίζει να αγνοεί όχι μόνο το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και τη στοιχειώδη ανθρώπινη συμπεριφορά".

