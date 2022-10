Κοινωνία

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ένας νεκρός και έρευνες για αγνοούμενους (εικόνες)

Τρομακτικές είναι οι εικόνες από την φονική κακοκαιρία στην Κρήτη. Αγωνία για τους αγνοούμενους.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην Αγία Πελαγία, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της βροχής, που μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια και εγκλωβίστηκε σε αντιπλημμυρικά έργα. Πρόκειται για 45χρονο, ο οποίος έπεσε πάνω σε τοιχίο αντιπλημμυρικών έργων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και η σύζυγός του.

Στην ίδια περιοχή αγνοούνται συνολικά δύο άνθρωποι και επί τόπου κάνουν έρευνες οι δύτες της ΕΜΑΚ.

Μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητό της, το οποίο βρισκόταν στη θάλασσα της Λυγαριάς.

Συνολικά στην Αγία Πελαγία έχουν παρασυρθεί τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα, ενώ οι εικόνες από το σημείο είναι σοκαριστικές, με τα ορμητικά νερά να έχουν παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά τους, συμπεριλαμβανομένων και ζώων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό μόνο στην Κρήτη έπεσαν 100 τόνοι νερού ανά τμ, ενώ η βροχόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί με έντονα φαινόμενα σήμερα και με ηπιότερο έως την Τετάρτη.

Το Ηράκλειο δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από την κακοκαιρία, με την Αγία Πελαγία να έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές, όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και σε επιχειρήσεις και σπίτια.

Κατολισθήσεις και δυσκολίες στη μετακίνηση των οχημάτων παρατηρούνται και στο Βόρειο Οδικό 'Αξονα.

Οι χείμαρροι νερού μπήκαν μέσα σε καταστήματα και κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, αφού οι δρόμοι μπροστά τους έγιναν ποτάμια στην κυριολεξία.

Το μήνυμα από το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους γύρω στις 11:00, όμως η κακοκαιρία έπληξε ξαφνικά και με πρωτοφανή σφοδρότητα την περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αφού οι ορμητικοί χείμαρροι στον οικισμό της Αγίας Πελαγίας φτάνουν σχεδόν τα τρία μέτρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

«Σε εξέλιξη βρίσκονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Παρακαλούνται οι Δημότες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλη την έκταση του Δήμου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 15330 και 2813 400695 για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης».

Το μεσημέρι του Σαββάτου μήνυμα από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι του Λασιθίου

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στην Π.Ε. Λασιθίου



!? Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Ακολουθείτε οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/rhGuJbPxRh — 112 Greece (@112Greece) October 15, 2022

Πηγή: neakriti.gr, cretalive.gr, creta24.gr

