Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Τη Δευτέρα απολογείται ο 33χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποινή που θα αντιμετωπίσει ο 33χρονος αν καταδικαστεί για τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται. Η απολογία της μητέρας και η θέση της.

Τη Δευτέρα το πρωί θα οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας για την απολογία του ο 33χρονος που συνελήφθη κατόπιν εντάλματος των δικαστικών αρχών για συμμετοχή στην υπόθεση του 12χρονου παιδιού από τον Κολωνό.

Ο άντρας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από τους "πελάτες" του 53χρονου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος και η προβλεπόμενη ποινή είναι τουλάχιστον δέκα έτη κάθειρξη.

Την Παρασκευή δύο άνδρες μετέβησαν αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ και κατέθεσαν πως συνομιλούσαν με άτομο που έμοιαζε με την εν λόγω ανήλικη.

Οι αστυνομικοί πιστοποίησαν ότι τα στοιχεία τους αντιστοιύσαν σε επαφές με τις οποίες συνομιλούσε η 12χρονη στην επίμαχη εφαρμογή.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 36 ετών. Αμφότεροι δηλώνουν άνεργοι. Ο ένας κατοικεί στην Ελευσίνα και ο άλλος στην Αθήνα.

Την Δευτέρα θα απολογηθεί και η μητέρα του παιδιού ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Στούντιο με Θέα", ο δικηγόρος της μητέρας και της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, σχολίασε τη σύλληψη του 33χρονου, σημειώνοντας πως, δεν έχει κάποια ειδική ενημέρωση, είπε όμως πως «σίγουρα θα υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις» εμπλεκόμενων στην υπόθεση και μάλιστα, όπως ανέφερε, μέσα στην ημέρα.

Συνομιλώντας με την Φαίη Μαυραγάνη, ο κ. Λύτρας υποστήριξε πως η μητέρα της 12χρονης «δεν ήξερε για τα εμβάσματα, γίνονταν σε λογαριασμό που δεν χρησιμοποιούσε. Το κορίτσι είχε δώσει το iban του λογαριασμού και την κάρτα αναλήψεων στον 53χρονο».

«Φαίνονται τα ονόματα που έχουν κάνει τις καταθέσεις στον λογαριασμό της μητέρας. Είναι σε σχέση και σε συνδυασμό με τον 53χρονο οι καταθέσεις αυτές. Υπάρχει ένα όνομα καταθέτη που φαίνεται, σε άλλες περιπτώσεις φαίνονται μόνο οι λογαριασμοί και μένει να ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία το κάθε όνομα πίσω από κάθε λογαριασμό», είπε ο κ. Λύτρας.

Ο συνήγορος της 37χρονης ανέφερε πως «Η μητέρα λέει πως δεν έχει σχέση με τους βιασμούς του παιδιού, αλλά δεν το λέει μόνο η μητέρα. Το λέει και η 12χρονη, το λέει και η θεία του κοριτσιού από όπου ξεκίνησε η αποκάλυψη όλων. Η μητέρα δεν είχε καταλάβει κάτι ούτε η 19χρονη αδελφή της 12χρονης».

Σχετικά με το ένταλμα σύλληψης της μητέρας, ενώ αρχικώς προσπάθησε να το συνδέσει αποκλειστικά και μόνο με την ανάγκη ύπαρξης του, ώστε να δοθούν οι εντολές για άρση του απορρήτου της 37χρονης, ο κ. Λύτρας εν συνεχεία είπε ότι ορθώς εκδόθηκε.

«Εάν δεν υπήρχε το ένταλμα σύλληψης της μητέρας, δεν θα μπορούσε να γίνει άρση του τραπεζικού απορρήτου και του απορρήτου επικοινωνιών της μητέρας. Ίσως έγινε για αυτό η σύλληψη της μητέρας, αυτό περνάει από το μυαλό μου», είπε αρχικώς ο κ. Λύτρας, επισημαίνοντας πάντως ύστερα από λίγο ότι «ορθώς βγήκε το ένταλμα σύλληψης της μητέρας, καθώς υπάρχουν κάποια στοιχεία, όπως οι καταθέσεις, τα εμβάσματα και οι επικοινωνίες με τον 53χρονο, ορθώς βγήκε».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ένας νεκρός και έρευνες για αγνοούμενους (εικόνες)

Έβρος: Οι Τούρκοι άφησαν γυμνούς δεκάδες μετανάστες (εικόνες)

Ρόδος: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από φορέα του AIDS - Καταγγελία από την μητέρα του