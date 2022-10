Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: “Μου είπε ότι ήταν 17 χρονών και την πίστεψα” λέει ο 33χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ο 33χρονος από την Αγία Βαρβάρα. Την Δευτέρα η απολογία του.



Τη Δευτέρα το πρωί θα οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας για την απολογία του ο 33χρονος που συνελήφθη κατόπιν εντάλματος των δικαστικών αρχών για συμμετοχή στην υπόθεση του 12χρονου παιδιού από τα Σεπόλια.

Ο άντρας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από τους «πελάτες» του 53χρονου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος και η προβλεπόμενη ποινή είναι τουλάχιστον δέκα έτη κάθειρξη.

Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς



«Μου είπε ότι ήταν 17 χρονών και την πίστεψα. Δεν έδωσα μεγάλη σημασία στην ηλικία». Αυτά φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ο 33χρονος από την Αγία Βαρβάρα.

«Δεν έχω γνώση της δικογραφίας. Τις επόμενες ώρες θα βρεθώ με τον εν δυνάμει εντολέα μου, προκειμένου να με ενημερώσει για τις πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν -αν τελέστηκαν- και τη Δευτέρα στις 10 η ώρα θα παραστούμε στην ανακριτική αρχή, προκειμένου να λάβουμε αντίγραφο της δικογραφίας και ενδεχομένως να απολογηθούμε» είπε ο συνήγορος του 33χρονου, κ. Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή δύο άνδρες μετέβησαν αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ και κατέθεσαν πως συνομιλούσαν με άτομο που έμοιαζε με την εν λόγω ανήλικη.

Οι αστυνομικοί πιστοποίησαν ότι τα στοιχεία τους αντιστοιύσαν σε επαφές με τις οποίες συνομιλούσε η 12χρονη στην επίμαχη εφαρμογή.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 36 ετών. Αμφότεροι δηλώνουν άνεργοι. Ο ένας κατοικεί στην Ελευσίνα και ο άλλος στην Αθήνα.

Την Δευτέρα θα απολογηθεί και η μητέρα του παιδιού ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Στούντιο με Θέα", ο δικηγόρος της μητέρας και της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, σχολίασε τη σύλληψη του 33χρονου, σημειώνοντας πως, δεν έχει κάποια ειδική ενημέρωση, είπε όμως πως «σίγουρα θα υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις» εμπλεκόμενων στην υπόθεση και μάλιστα, όπως ανέφερε, μέσα στην ημέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο (εικόνες)

Φονική κακοκαιρία στην Κρήτη: έρευνες για την αγνοούμενη και τεράστιες καταστροφές (βίντεο)

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας