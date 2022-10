Αθλητικά

Κορακάκη: Ασημένιο στο Παγκόσμιο και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εξασφάλισε η Άννα Κορακάκη, μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.



Τη συμμετοχή της σε τρίτη διαδοχική διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, εξασφάλισε η Άννα Κορακάκη. Η 26χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια της σκοποβολής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 10 μέτρα με αεροβόλο πιστόλι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Κάιρο και, με την επιτυχία της αυτή, «έκλεισε θέση» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι το 2024.

Η Κορακάκη μπήκε στον τελικό έχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση. Βρέθηκε στην πρώτη θέση στον τρίτο γύρο, ωστόσο στο φινάλε έμεινε πίσω από την Κινέζα Κάιαν Λου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το βάθρο, πίσω από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, συμπλήρωσε η Ζοράνα Αρούνοβιτς από τη Σερβία.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ρίο το 2016, η Κορακάκη κατέκτησε ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο, ενώ το 2021 στο Τόκιο είχε δύο 6ες θέσεις στους τελικούς στο 10αρι και το 25αρι πιστόλι.

