Κοινωνία

Κακοκαιρία στην Κρήτη - Αρναουτάκης: Πάνω από 100 χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια φαινόμενα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε Αγία Πελαγία και Σητεία οι μεγαλύτερες καταστροφές. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκη. Για "ακραίο στιγμιότυπο" εκανε λόγο ο Ευθύμης Λέκκας.

Για το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, όπου άφησε πίσω της έναν νεκρό, μια αγνοούμενη και τεράστιες καταστροφές μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Όπως είπε ο κ. Αρναουτάκης μια γυναίκα ακόμα αγνοείται παρ’ ότι οι δύτες είχαν πέσει στην θάλασσα και οι έρευνες θα συνεχιστούν το πρωί για τον εντοπισμό της.

Σημείωσε ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες και ότι είχαν να κάνουν την εμφάνισή τους στην περιοχή τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα πάνω από 100 χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναουτάκη, στην Σητεία οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. «Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά που δεν είχαν πέσει ξανά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», υπογράμμισε.

Όπως είπε αύριο αναμένεται στην περιοχή κυβερνητικό κλιμάκιο, ενώ ήδη υπάρχει επικοινωνία με τον Χρήστο Στυλιανίδη για να κλείσουν τα φαράγγια

Δυστυχώς θρηνούμε ένα θύμα και αναζητούμε μια αγνοούμενη, τόνισε ο κ. Αρναουτάκης, ο οποίος ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται σε Σητεία και Αγία Πελαγία.

Λέκκας: Ακραίο στιγμιότυπο που μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπεσε ένα τρομερό ύψος βροχής

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1 έκανε λόγο για «ακραίο στιγμιότυπο που μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπεσε ένα τρομερό ύψος βροχής, σε μια περιοχή η οποία έχει τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα «στιγμιαίες πλημμύρες»».

«Διερευνούμε τα αίτια στα οποία οφείλεται αυτή η καταστροφή και αυτό που πρέπει να κάνουμε τις επόμενες ώρες είναι να συνδράμουμε στους κατοίκους της Αγίας Πελαγίας, αλλά και στις Αρχές, στην Περιφέρεια και στους Δήμους», πρόσθεσε ακόμα ο κ. Λέκκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: μήνυμα του 112 σε νησιά στα Δωδεκάνησα

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Σύλληψη 33χρονου: Τη Δευτέρα η απολογία του

Βιασμός ανήλικης - Ρόδος: δάσκαλος χορού κάθεται ξανά στο εδώλιο