ΠΑΟΚ - Άρης: Ο “Δικέφαλος” πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ σάρωσε τον Άρη στην Πυλαία και πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Επιβλητικός στην «καυτή» "PAOK Sports Arena", o ΠΑΟΚ διέλυσε τον Αρη με 88-66 για την 2η αγωνιστική της Basket League.

Αποτέλεσμα που του έδωσε την πρώτη του νίκη στη σεζόν, μετά τα αρνητικά αποτέλεσμα που μέτρησε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και του Basketball Champions League, από Περιστέρι και Ντιζόν, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 47-35, 65-50, 88-66

Αποτελεσματική άμυνα και επιθετική πολυφωνία έδωσαν το ροζ φύλλο αγώνα στον «Δικέφαλο», συνδυαστικά με τις όμορφες συνεργασίες των παικτών του (23 ασίστ, 10 κλεψίματα). Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Τζέιλεν Χαντς (16π., 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), το έργο του οποίου στήριξαν οι Τάιλερ Πόλι (12π.), Βαγγέλης Μαργαρίτης (12π., 2 ασίστ), Γιανίκ Φράνκε (12π., 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ζάκιους Ντάρκο- Κέλι (11π., 3 ασίστ).

Στοίχισαν στον Αρη τα πολλά λάθη (18) και η επιθετική δυστοκία, για τον οποίο πρώτο σκόρερ ήταν ο Σεβέζ Γκούντγουϊν (13π., 5 ριμπάουντ, 1 κόψιμο).

Επενδύοντας σε άμυνα ζώνης και την αποτελεσματικότητά του από τα 6.75, με τους Χέιγκινς, Χόρκλερ, ο Αρης βρήκε καλύτερα πατήματα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με συνέπεια να προηγηθεί στο 5’ με +7 (5-12).

Πιέζοντας από την επαναφορά και με βασικό εκφραστή τον Φράνκε, ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους 13-5 και πήρε τα ηνία στο σκορ με μισό καλάθι (18-17). Με τον Πόλι να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, ο «Δικέφαλος» απέκτησε «αέρα» 7 πόντων στο 12’ (28-21), διαφορά που ανέβηκε στο +12 (40-28), με την μπάλα να μπαίνει εύκολα στο καλάθι από τον Ντάρκο-Κέλι.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν στο +13 (50-37), ο Τολιόπουλος, με συνεχείς πόντους, βοήθησε τον Αρη να πλησιάσει στους 4 πόντους (50-46), ο «Δικέφαλος», ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. «Ετρεξε» σερί 11-0 πήγε στο +15 στο 28’ (61-46), βάζοντας, ουσιαστικά , το… νερό στο αυλάκι για τη νίκη του.

Στο 31’, με εκτελεστή σε διαδοχικές επιθέσεις στη ρακέτα, τον Βαγγέλη Μαργαρίτη και ένα δίποντο από τον Χαντς, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 21 πόντους (71-50), διαφορά που έφτασε στη μέγιστη τιμή, στο +24 στο 36’ (84-60), με τους Χαντς, Ράιλι να «πυροβολούν» από το τρίποντο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 12 (1), Ράιλι 5, Μαργαρίτης 12 (1), Σαλούστρος 3 (1), Ρένφρο 5, Ντάρκο-Κέλι 11 (1), Τσιακμάς 1, Χαντς 16 (3), Πόλι 12 (2), Σλαφτσάκης 2, Χρηστίδης 6, Καμπερίδης 3 (1).

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 3 (1), Γκούντγουϊν 13, Νότε 6, Νετζήπογλου 6, Χέιγκινς 12 (2), Σανόγκο 8, Τολιόπουλος 10 (2), Σχίζας 6, Καββαδάς 2, Φίλλιος , Σιδηροηλίας

