Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κυβερνητικό κλιμάκιο στις πληγείσες περιοχές

Συσκέψεις με τοπικούς αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για τη δρομολόγηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης μετά τη φυσική καταστροφή.



Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, θα μεταβεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές Χρήστο Τριαντόπουλο, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, της γενικής γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνας Καλογήρου, του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, και της γενικής γραμματέως Υποδομών, Μαρίας - Έλλης Γεράρδη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από το Γραφειο Τυπου του πρωθυπουργού, το κλιμάκιο θα βρεθεί, από το πρωί, στο πεδίο και θα επισκεφθεί περιοχές των ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ θα έχει συσκέψεις με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για τη δρομολόγηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης μετά τη φυσική καταστροφή στις εν λογω περιοχές.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες και ότι είχαν να κάνουν την εμφάνισή τους στην περιοχή τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα πάνω από 100 χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1 έκανε λόγο για «ακραίο στιγμιότυπο που μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπεσε ένα τρομερό ύψος βροχής, σε μια περιοχή η οποία έχει τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα «στιγμιαίες πλημμύρες»».

