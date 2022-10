Αθλητικά

Άρης - Ιωνικός: Νίκη με ανατροπή για τους Θεσσαλονικείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «κίτρινοι» έφεραν τα πάνω-κάτω στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε μία ανατροπή που θύμισε το ματς κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Βλέποντας τον Ιωνικό ως… Ολυμπιακό, ο Άρης επικράτησε με 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε παιχνίδι για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού προηγήθηκε με τον Βασίλη Μάντζη (42’), αλλά οι «κίτρινοι» έφεραν τα πάνω-κάτω, με τους Ζερβίνιο (62’) και Αντρέ Γκρέι (73’), σε μία ανατροπή που θύμισε το ματς κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Ο Άλαν Πάρντιου είχε στην ενδεκάδα του πέντε διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με την ήττα από την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική. Αυτό συνετέλεσε ώστε οι γηπεδούχοι να αργήσουν να βρουν ρυθμό. Στο 19’ ο Ντάνιελ Μαντσίνι απείλησε για πρώτη φορά, με την κεφαλιά του να περνάει πάνω από τα δοκάρια.

Δευτερόλεπτα αργότερα, το σουτ με το δεξί του Πάλμα σταμάτησε στη δεξιά δοκό της εστίας του Λευτέρη Χουτεσιώτη ενώ στο ημίωρο ο Ράφαελ Καμάτσο σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR, καθώς είχε προηγηθεί οφσάιντ του Μόουζες Οντουμπάτζο. Οι πολλές διακοπές δε βοήθησαν να αποκτήσει ρυθμό το ματς, με αποκορύφωμα την αναγκαστική αλλαγή του Μαντσίνι (σύσπαση στο δεξί μηρό).

Ωστόσο, ο Ιωνικός βρήκε το γκολ στο 42’. Από κόρνερ του Αίας Αοσμαν, ο Μαξ Λοβέρα σούταρε, ο Χουλιάν Κουέστα απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά ο Μάντζης είχε εύκολο έργο για το 0-1. Θέλοντας να εκμεταλλευτεί την… παγωμάρα του Άρη, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος. Ωστόσο, ο Κουέστα στάθηκε στο ύψος του τόσο στην προσπάθεια του Μάντζη όσο, κυρίως, στο σουτ του Αοσμαν από το σημείο του πέναλτι.

Η αναγκαστική αλλαγή (και) του Χοσέ Αλμπέρτο Κάνιας (θλάση στον τετρακέφαλο) αναστάτωσε τον Ιωνικό. Ο Χουτεσιώτης έσωσε την εστία του στο σουτ του Πάλμα στο 55’ αλλά επτά λεπτά μετά, ο Ζερβίνιο ήταν αδύνατο να αστοχήσει προ κενής εστίας, μετά την ασίστ του Μπράντλεϊ Μαζικού, για το 1-1.

Ο Μαζικού ήταν ο δημιουργός και του 2-1 στο 73’, αφού ο Γκρέι στη σέντρα-σουτ του πρώην μπακ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έβαλε την προβολή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Φάση στην οποία ο Ιωνικός ήταν με παίκτη λιγότερο, καθώς ήταν εκτός γηπέδου ο τραυματίας Εμάνουελ Σάκιτς.

Η μπάλα πήγαινε με φρενήρη ρυθμό πάνω-κάτω στα τελευταία λεπτά, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς κράτησαν το «τρίποντο» επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά από δυο σερί ήττες και αφήνοντας τον Ιωνικό στην τελευταία θέση και δίχως νίκη.

Εν τω μεταξύ, με ένα πανό το οποίο έγραφε «Καλό ταξίδι Αρειανέ μαχητή», αποχαιρέτησαν οι φίλοι του Άρη τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, τον δις αργυρό Ολυμπιονίκη στο Tae Kwon Do, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, νικημένος από σπάνια μορφή καρκίνου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μαζικού, Φαμπιάνο, Ενκουλού, Νταμπό (56’ Ματέο Γκαρσία), Ετέμπο, Καμάτσο, Πάλμα (67’ Γκρέι), Μαντσίνι (42’ Μανού Γκαρθία), Ζερβίνιο (67’ Ιτούρμπε).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Σάκιτς (77’ Μίλο), Αντούνες, Ρομαό, Μύγας, Κάνιας (52’ Τσίμπσαχ/77’ Μάσας), Φαντιγκά, Λοβέρα (46’ Σεμπά), Αοσμαν (77’ Μεντόσα), Ελευθεριάδης, Μάντζης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Συνελήφθη 36χρονος που βίασε την 12χρονη

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο (εικόνες)

Φονική κακοκαιρία στην Κρήτη - σύζυγος αγνοούμενης: μακάρι να είναι ζωντανή (βίντεο)