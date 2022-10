Κόσμος

Ρωσία: Νεκροί από πυροβολισμούς σε στρατιωτικό χώρο εκπαίδευσης

Δυο άτομα άνοιξαν πυρ εναντίον εθελοντών που ήθελαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.



Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε χώρο εκπαίδευσης στη νοτιοδυτική Ρωσία, όταν δύο επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ εναντίον εθελοντών που ήθελαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Το RIA, που επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανέφερε ότι οι δύο δράστες σκοτώθηκαν μετά την "επίθεση", όπως την χαρακτηρίζει το υπουργείο, σε ρωσικό στρατιωτικό έδαφος, στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, αναφέρεται ότι "δύο πολίτες" με καταγωγή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια άσκησης. "Οι δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν από πυρά που ερρίφθησαν ως απάντηση", τονίζεται. Το υπουργείο δεν έδωσε άλλα στοιχεία γι' αυτούς τους "δύο πολίτες".

