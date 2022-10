Κοινωνία

Missing Alert: 42χρονος αγνοούμενος βρέθηκε μετά απο 2 μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και ποτε εντποπίστηκε ο άνδρας για τον οποίο είχε σημάνει "συναγερμό" ο Σύλλογος "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Στην Αθήνα βρέθηκαν ίχνη του 42χρονου, που είχε εξαφανιστεί προν απο δύο μήνες, στις 11 Αυγούστου, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων.

Ο εντοπισμός του αγνοούμενου άνδρα έγινε λίγες ώρες μετά απο την έκδοση Missing Alert απο "Το Χαμόγελο του Παιδιού",

Μάλοστα, όπως επισημαίνεται, ο άνδρας χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αναφέρονται τα εξής:

"Η περιπέτεια το Σπύρου Μότση, 42 ετών, έληξε σήμερα το μεσημέρι δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Σπύρος Μότσης βρέθηκε σήμερα στην περιοχή της Αθήνας και πρόκειται να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Σπύρο Μότση και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί".

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: 12χρονη βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα (εικόνες)

Κρήτη - Κακοκαιρία: Έρευνες για την αγνοούμενη μητέρα δύο παιδιών

ΔΥΠΑ - Άνεργοι: Τρία προγράμματα για 30000 θέσεις τον Οκτώβριο