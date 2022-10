Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης – Σκυλακάκης: 372 έργα στο πρόγραμμα επιδοτήσεων

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τα έργα και τις επενδύσεις που επιδοτούνται.

Υπερβαίνουν τα 11 δισ. ευρώ οι πόροι που έχουν εισρεύσει στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης. Παράλληλα, σημειώνει ότι «είμαστε μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών που κατέθεσαν (30/9) αίτημα εκταμίευσης της δεύτερης πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και η πρώτη χώρα που υπέβαλε αίτημα για την τρίτη πληρωμή (σκέλος δανείων). Στο Πρόγραμμα των επιδοτήσεων έχουν ενταχθεί, προς το παρόν, 372 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,5 δισ. ευρώ. Στο Πρόγραμμα των δανείων έχουν υποβληθεί 160 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 7 δισ. ευρώ. Ποσό -δίχως προηγούμενο για το ελληνικό Κράτος- που θα αυξηθεί περαιτέρω με τη δυναμική συμμετοχή στο «Ελλάδα 2.0» περισσότερων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι πως, ήδη, από τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο δανειακό σκέλος, το 40% των αιτήσεων αφορά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

Αναφερόμενος μάλιστα ο Θ. Σκυλακάκης σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Κρήτη τόνισε ότι «η ενεργειακή μετάβαση, η ψηφιοποίηση του Κράτους, η μείωση της γραφειοκρατίας και ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υποδομών αποτελούν την ουσία του Ταμείου Ανάκαμψης και των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που υλοποιεί, σήμερα, η κυβέρνηση». Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του περασμένου μήνα η Ελλάδα προχώρησε στην υποβολή του δεύτερου αιτήματος πληρωμών συνολικού ύψους 3,65 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί 23 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ με μέσο σταθμικό επιτόκιο 0,90% και μέση διάρκεια αποπληρωμής τα δέκα χρόνια. Το «Ελλάδα 2.0» αφορά όλους τους πολίτες, όπως έχει δηλώσει ο Θ. Σκυλακάκης. Χαρακτηριστικά έχει τονίσει ότι κάθε χρόνο για την προστασία των δασών γίνονταν διανοίξεις 195 χιλιομέτρων αντιπυρικών ζωνών και 2.650 χιλιομέτρων δασικών δρόμων και φέτος με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης οι συγκεκριμένες επιδόσεις έκαναν άλμα στα 2.000 χιλιόμετρα και τα 12.600 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Στο ίδιο πλαίσιο, για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων του 1970 με την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ (87.000 νοικοκυριά) η κατανάλωση ενέργειας από 50.000 KWh το χρόνο πέφτει στα 10 με 15.000 KWh συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και δαπανών.

Ένα ακόμη παράδειγμα που ανέφερε, ο υπουργός αφορούσε την Ψηφιακή Μέριμνα, μέσα από την οποία σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός παραδίδεται σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, με όφελος τον εμπλουτισμό του μαθήματος, την πρόσβαση σε διαδικτυακό υλικό και την δυνατότητα τηλεκπαίδευσης. Ο Θ. Σκυλακάκης επεσήμανε πως οι κύριοι ωφελούμενοι είναι οι μη έχοντες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο εξοπλισμό.Μάλιστα, έχει τονιστεί από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, η αναγκαιότητα επιτυχίας του προγράμματος, σημειώνοντας με έμφαση ότι «θα επηρεάσει τη ζωή κάθε Έλληνα και Ελληνίδας σε πολλαπλά επίπεδα».

Η Ελλάδα, στις πρώτες θέσεις στην κατανομή και εκταμιεύσεις κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με την Deloitte

Σύμφωνα με την Deloitte Ελλάδος που προέβη στη «Συγκριτική Ανάλυση Απορρόφησης Κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας μεταξύ Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με αφορμή την υποβολή του δεύτερου αιτήματος πληρωμής από την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU), προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:.

Κατανομή κεφαλαίων: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά την κατανομή Κεφαλαίων ΤΑΑ (Επιχορηγήσεις & Δάνεια) ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και την Κροατία. Μεταξύ των 26 Κρατών-Μελών με εγκεκριμένο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις επτά (7) Κράτη-Μέλη έχουν αιτηθεί δάνεια, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αντιστοιχεί στην Ελλάδα (7,0%) και την Ιταλία (6,9%).

Εκταμιεύσεις κεφαλαίων: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά τις Εκταμιεύσεις κεφαλαίων, καθώς και το άθροισμα Εκταμιεύσεων και Κεφαλαίων υπό Αξιολόγηση για Λήψη Επόμενης Δόσης, ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από την Κροατία και την Ιταλία.

Απορρόφηση κεφαλαίων: Η Ισπανία βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης των Κεφαλαίων ΤΑΑ που της αναλογούν, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Κροατία. Όσον αφορά τη Μέση Σχετική Ταχύτητα Απορρόφησης Κεφαλαίων (περισσότερα για τον τρόπο υπολογισμού της μέσης σχετικής ταχύτητας παρατίθενται στη σχετική ανάλυση της Deloitte), η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση ακολουθούμενη από την Κροατία και την Ιταλία.