Ελληνοτουρκικά - Έβρος: Κόντρα για τους γυμνούς μετανάστες και φόβοι για προβοκάτσια

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι αξιωματούχοι της Άγκυρας. Τι δηλώνει ο Υφυπουργός Εσωτερικών του Ερντογάν. Ηχηρή απάντηση από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Όχι μόνο λόγω, αλλά και έργω και μάλιστα με αποδείξεις, όπως ισχυρίζεται η ελληνική πλευρά, συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στον Έβρο, όπου παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα και εκατοντάδες προσπάθειες «διάτρησης» της φύλαξης των συνόρων από διακινητές και παράτυπους μετανάστες με προορισμό τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νέα αντιπαράθεση Αθήνας – Άγκυρας ξέσπασε μετά την ανεύρεση 92 μεταναστών στον Έβρο, τους οποίους είχαν μεταφέρει εκεί οχήματα των τουρκικών Αρχών, στελέχη των οποίων στη συνέχεια άφησαν τους ανθρώπους εντελώς γυμνούς μέσα στο κρύο.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ έκανε λόγο για καθημερινή απειλή στον Έβρο μέσω των μεταναστών, χαρακτηρίζοντας ως «σοκαριστικό γεγονός, εικόνα απάνθρωπη που παραπέμπει στον μεσαίωνα» την εγκατάλειψη των 92 γυμνών μεταναστών - κυρίως Αφγανών - σε ελληνικό έδαφος, στον Έβρο.

«Περιμένουμε στοιχειώδεις εξηγήσεις από την πλευρά της Τουρκίας» δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σχετικά με την θωράκιση των συνόρων στον Έβρο, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «Τα τελευταία 3,5 χρόνια η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή, έχει ενισχυθεί στρατιωτικά. Οι Τούρκοι να ακολουθήσουν τον δρόμο της φιλίας και της συνεργασίας και να εγκαταλείψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ότι και να κάνει η Τουρκία τα σύνορα στον Έβρο είναι απροσπέλαστα. Δεν πρόκειται να περάσει κανείς, όποιο κόλπα και να βρει η απέναντι πλευρά».

Για την πιθανότητα προβοκάτσιας από την Τουρκία, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι «υπάρχει απόλυτη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε περιστατικό - και δεν θα πούμε τίποτα άλλο».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υφυπουργός Εσωτερικών Ισμαήλ Τσατακλί κατηγορεί την Ελλάδα για παραποίηση στοιχείων και δεν αποδέχεται ότι είναι η Άγκυρα πίσω από τη φωτογραφία με τους γυμνούς μετανάστες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης.

Κοινοπιώντας το tweet του Έλληνα Υπουργού, ο κ. Τσατακλί γράφει:

«Προσπαθείτε να παρουσιάσετε τη φωτογραφία τυραννίας που εσείς οι ίδιοι διαπράξατε σαν να το έκανε η Τουρκία επειδή δεν βρήκατε το παραμικρό σε σχέση με την Τουρκία για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αντί να αναλώνετε χρόνο για παραποιήσεις στοιχείων και απάτες, διαθέστε τον χρόνο σας στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άντε, δεν είναι δύσκολο, γίνετε λίγο πολιτισμένοι»

As you couldn’t find one single case of human rights violation by ????, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if ????’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ