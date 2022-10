Αθλητικά

MotoGP - Αυστραλία: ο Ρινς είδε πρώτος την καρό σημαία

Πως διαμορφώνεται η κατάταση, καθώς απομένουν μόλις δύο αγώνες ακόμη για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.

Ο Αλεξ Ρινς ήταν ο νικητής στο γκραν πρι της Αυστραλίας, το οποίο διεξήχθη στην πίστα του νησιού Φίλιπ και ήταν ο 18ος από τους 20 αγώνες της χρονιάς στο MotoGP.

Ο Ισπανός αναβάτης της Suzuki πήρε την πρωτοπορία στον τελευταίο γύρο του αγώνα από τον Ιταλό Φραντσέσκο Μπανιάια της Ducati και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού (40:50.654).

Άφισε πίσω του τον Ισπανό έξι φορές πρωταθλητή του MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ (+0.186), ο οποίος έφτασε τα 100 βάθρα στην καριέρα του.

Από την πλευρά του, ο Μπανιάια τερμάτισε τρίτος (+0.224), ωστόσο εκμεταλλεύθηκε την εγκατάλειψη του Γάλλου κατόχου του τίτλου, Φάμπιο Κουαρταραρό, και «σκαρφάλωσε» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος για τους αναβάτες.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Μπανιάια έχει 233 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Κουαρταραρό με 219 και ο Ισπανός Αλέις Εσπαργκαρό (Aprilia) με 206 βαθμούς.

