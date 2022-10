Αθλητικά

“Χρυσή Μπάλα”: Ο Μπενζεμά, ο Μέσι, ο Ρονάλντο και τα 7 τρόπαια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι 30 διεκδικητές της “Χρυσής Μπάλας”. Ποιον ρόλο θα έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελετή που θα γίνει στο Παρίσι για την απονομή του βραβείου.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο φαίνεται αυτή τη φορά να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον νικητή της 66ης «Χρυσής Μπάλας» για το 2022.

Μετά τις δύο διαδοχικές «στέψεις» του Λιονέλ Μέσι (2019 και 2021), ο οποίος φέτος δεν είναι -για πρώτη φορά μετά το 2016- μεταξύ των 30 υποψηφίων, το... κενό του 2020, λόγω της πανδημίας της Covid-19 και τις δίκαιες «γκρίνιες» για και από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αύριο (17/10) στο γκαλά που είναι προγραμματισμένο (21:30) στο θέατρο Σατελέ στο Παρίσι, τη Χρυσή Μπάλα» αναμένεται να κρατήσει -για πρώτη φορά- στα χέρια του ο Καρίμ Μπενζεμά. Έτσι, θα γίνει ο πρώτος Γάλλος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν το 1998.

Τα επτά τρόπαια

Στην τελετή θα απονεμηθούν συνολικά επτά τρόπαια, αφού:

εκτός της «Χρυσής Μπάλας» για τους άνδρες, θα δοθεί η «Χρυσή Μπάλα» στην κορυφαία γυναίκα παίκτρια, ενώ θα απονεμηθούν το τρόπαιο «Κοπά» για τον καλύτερο νεαρό παίκτη, το τρόπαιο «Γιασίν» για τον καλύτερο τερματοφύλακα, το τρόπαιο «Γκερντ Μίλερ» για τον καλύτερο σκόρερ, το έπαθλο για τον σύλλογο της χρονιάς και το «Βραβείο Σόκρατες» ("Prix Socrates") ως φόρος τιμής στον διάσημο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος απεβίωσε στις 4 Δεκεμβρίου 2011.

Η κυριαρχία Μέσι και Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι (7 Χρυσές Μπάλες) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο (5 Χρυσές Μπάλες) έχουν κερδίσει 12 από τις τελευταίες 13 «Χρυσές Μπάλες», με τον Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης) να αποσπά το 2018 -μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας- το πιο σημαντικό ατομικό βραβείο στον κόσμο.

Ο Λιονέλ Μέσι (Παρί Σεν Ζερμέν) ήταν ο νικητής της τελευταίας «Χρυσής Μπάλας» των ανδρών, ενώ η Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα) πήρε αυτή των γυναικών. Ο Πέδρι (Μπαρτσελόνα) ήταν ο νικητής του τροπαίου «Κοπά» και ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν) του τροπαίου «Γιασίν».

Μπενζεμά, Πουτέγιας, Λεβαντόφσκι, Κουρτουά και Γκάβι

Κι αν ο Καρίμ Μπενζεμά είναι το μεγάλο φαβορί στους άνδρες, η Αλεξία Πουτέγιας, αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Μπαρτσελόνα, έχει μεγάλες πιθανότητες να αναδειχθεί και φέτος νικήτρια της «Χρυσής Μπάλας», παρά τον τραυματισμό της (ρήξη χιαστών στο αριστερό γόνατο) πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022. Αντίπαλοί της είναι η Άντα Χέγκερμπεργκ, νικήτρια του τελευταίου Champions League, η οποία έχει ήδη τη Χρυσή Μπάλα (2019), και η Μπεθ Μιντ, νικήτρια του βραβείου Καλύτερης Παίκτριας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στο Παρίσι θα ταξιδέψει και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, όπως και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τον Γκάβι. Ο Πολωνός διεθνής επιθετικός θα λάβει το βραβείο «Γκερντ Μίλερ», έχοντας σημειώσει τα περισσότερα γκολ την περασμένη σεζόν με τον σύλλογο και την εθνική ομάδα του, αφού πέτυχε 57 τέρματα στα παιχνίδια του με την Μπάγερν Μονάχου και την Πολωνία, ενώ ο Ανδαλουσιανός φιλοδοξεί να κερδίσει το τρόπαιο «Κοπά», που δίνεται από το 2018, ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 21 ετών, διαδεχόμενος τον Πέδρι. Αντίπαλος του θα είναι ο Εντουάρντο Καμαβινγκά (Ρεάλ Μαδρίτης).

Από το 2019 απονέμεται και το τρόπαιο «Λεβ Γιασίν» στον καλύτερο τερματοφύλακα. Μεταξύ των δέκα υποψηφίων είναι τέσσερις τερματοφύλακες από την Premier League, δύο από τη LaLiga, δύο από τη Ligue 1, ένας από την Bundesliga και ένας από τη Serie A, με φαβορί για την τελική επικράτηση τον Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης).

Ο ρόλος του Κριστιάνο Ρονάλντο και οι... απουσίες Μέσι και Μπαπέ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που βρίσκεται στη λίστα των 30 υποψήφιων, αναμένεται να είναι μεταξύ εκείνων στην τελετή στο Παρίσι για να δει τον πρώην συμπαίκτη του, Καρίμ Μπενζεμά, να διαδέχεται τον Λιονέλ Μέσι. Θα έχει, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα "Le Parisien", έναν ιδιαίτερο ρόλο στην τελετή, αφού φέρεται να είναι εκείνος που θα παραδώσει τη «Χρυσή Μπάλα» στον Γάλλο διεθνή επιθετικό.

Αντίθετα, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται εκτός της σχετικής λίστας των υποψηφίων, μετά την κακή αγωνιστική εικόνα στην πρώτη σεζόν του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Αναπόφευκτα, ο Λιονέλ Μέσι, με τις 15 συνεχόμενες εμφανίσεις του από το 2006, τις επτά νίκες του στη Χρυσή Μπάλα, την ιδιότητα του κατόχου του τίτλου, βαραίνει πολύ όταν πρόκειται για την τελική επιλογή» δήλωσε το "France Football", εξηγώντας όμως ότι δεν βοηθήθηκε από την εικόνα του στην Περί Σεν Ζερμέν.

Η γαλλική εφημερίδα "Le Parisien" ανέφερε επίσης ότι ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, σκέφτεται να μην παραστεί στην τελετή, ενοχλημένος που δεν αναγνωρίζεται από το "France Football", λέγοντας ότι έχει πάρει την απόφασή του σχετικά με την παρουσία του, αλλά δεν την έχει δημοσιοποιήσει ακόμα.

Νέοι κανονισμοί αξιολόγησης

Αυτή τη φορά θα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για το κορυφαίο βραβείο που απονέμεται από το διάσημο γαλλικό περιοδικό από το 1956.

Όπως είναι γνωστό, έχουν αποφασιστεί νέοι κανονισμοί αξιολόγησης, αφού αυτή θα γίνεται ανά σεζόν (για την αγωνιστική περίοδο 2021-22) και όχι ανά έτος, ενώ θα είναι μειωμένος ο αριθμός των δημοσιογράφων που θα μπορούν να ψηφίσουν.

Φυσικά, το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, το οποίο θα αρχίσει στις 20 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για φέτος, ενώ το "France Football" θέλει επίσης τα κριτήρια της «ατομικής απόδοσης» να βαραίνουν περισσότερο από τα συλλογικά αποτελέσματα και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Θα υπάρχουν 100 δημοσιογράφοι που θα επιλέξουν τον νικητή του τροπαίου, ένας για κάθε χώρα, σε σύγκριση με τους 170 που υπήρχαν μέχρι την τελευταία «έκδοση», και θα εκπροσωπήσουν τα έθνη με την υψηλότερη θέση στην κατάταξη της FIFA.

Στην περίπτωση της «Χρυσής Μπάλας« γυναικών, θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο 50 δημοσιογράφοι.

Οι βαθμοί απονέμονται ως εξής:

Πρώτος: Έξι βαθμοί

Δεύτερος: Τέσσερις βαθμοί

Τρίτος: Τρεις βαθμοί

Τέταρτος: Δύο βαθμοί

Πέμπτος: Ένας βαθμός

Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες ισοβαθμούν, ο αριθμός των ψήφων για την πρώτη θέση που έλαβαν χρησιμοποιείται ως κριτήριο.

Οι 30 υποψήφιοι για το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας» στους άνδρες:

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν)

Κρίστοφερ Ενκουνκού (Λειψία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν)

Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ)

Βινίσιους (Ρεάλ)

Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι)

Λουίς Ντίας (Λίβερπουλ)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

Ριγιάντ Μαχρέζ (Μάντσεστερ Σίτι)

Κασεμίρο (Ρεάλ)

Χέουνγκ-μιν Σον (Τότεναμ)

Φαμπίνιο (Λίβερπουλ)

Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Μάικ Μενιάν (Μίλαν)

Χάρι Κέιν (Τότεναμ)

Ντάργουιν Νούνιες (Λίβερπουλ)

Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι)

Σαντιό Μανέ (Μπάγερν)

Σεμπαστιάν Αλέ (Ντόρτμουντ)

Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι)

Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους)

Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι)

Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Βέρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Κρήτη: Νεκρή η αγνοούμενη στην Αγία Πελαγία

Κρήτη: Μπαμπάς, μαμά, γιός και κόρη είναι φοιτητές στο ίδιο Πανεπιστήμιο! (βίντεο)

Κακοκαιρία “Ελπίς”: Αστυνομικοί βάπτισαν μωρό που έσωσαν (εικόνες)