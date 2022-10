Μεξικό: μακελειό σε μπαρ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διψήφιος αριθμός νεκρών και αρκετοι τραυματίες, από την επίθεση με πυροβολισμούς.

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από σφαίρες το Σάββατο, σε επίθεση που έγινε σε μπαρ στο Μεξικό, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

BREAKING: #BNNMexico Reports



Six women and six men were killed when unidentified gunmen opened fire in a bar in #Irapuato, a city in the center of Mexico, on Saturday night.



It was the state of Guanajuato's second mass shooting in less than a month. pic.twitter.com/aj4T2eKDU9