Ρουμανία: Μωρό κινδύνεψε να πνιγεί σε σιντριβάνι (βίντεο)

Η άμεση αντίδραση αυτόπτη μάρτυρα, έγινε η σωτηρία του παιδιού από τον πνιγμό.

Τη στιγμή που ένα μωρό 2 ετών κινδύνεψε να πνιγεί κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στη Ρουμανία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πάρκο της πόλης Σλομπότζια, στη νότια Ρουμανία, όταν ένα κοριτσάκι έπαιζε στην άκρη ενός σιντριβανιού.

Η μητέρα του ήταν λίγο πιο πέρα και το παιδί πήγε στο χείλος του σιντριβανιού και έπεσε μέσα.

Το βάθος του νερού ήταν μόλις 50 εκατοστά, όμως το μικρό κοριτσάκι τρομοκρατήθηκε και κινδύνεψε.

Στο σημείο βρισκόταν ένας αστυνομικός, ο οποίος είδε τι συνέβη και βούτηξε να σώσει το μωρό.

Με μια κίνηση το έβγαλε έξω και το έσωσε. Το κοριτσάκι, εκτός από το ότι φοβήθηκε, είναι καλά.

