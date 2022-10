Κοινωνία

Βιασμός - ΑΤ Ομονοίας: Ο Κούγιας για την 19χρονη, το σεξ στο Τμήμα και τον Μπαλάσκα

Τι αναφέρει ο ο συνήγορος του ενός αστυνομικού για την φοιτήτρια, τις κάμερες και τις σεξουαλικές επαφές μέσα στο ΑΤ, αλλά και όσα είπε εκ των υστέρων η 19χρονη. Γιατί “απασφάλισε” κατά του Σταύρου Μπαλάσκα. Τι είπε σήμερα ο αστυνομικός.

Σε δήλωση του, το βράδυ του Σαββάτου, ο Αλέξης Κούγιας «πυροβόλησε» τον συνδικαλιστή αστυνομικό Σταύρο Μπαλάσκα, κατηγορώντας τον πως μιλάει για όλες τις υποθέσεις, όπως αυτή του καταγγελλόμενου βιασμού στο ΑΤ Ομόνοιας, αλλά και την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, δίχως όπως αναφέρει ο ποινικολόγος να έχει γνώση της δικογραφίας και δίχως να «τιμά» την στολή και τους συναδέλφους του.

Η μακροσκελής δήλωση του ποινικολόγου έγινε με αφορμή την σύλληψη δύο αστυνομικών, μετά από την καταγγελία 19χρονης φοιτήτριας ότι την βίασαν μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Ο Αλέξης Κούγιας, που ανέλαβε την υπεράσπιση του ενός εκ των αστυνομικών, παραθέτει λεπτομέρειες από την μεριά του πελάτη του, κάνει λόγο για καταγραφές από κάμερες και περιγράφει σεξουαλικές πράξεις που φέρονται να έχουν γίνει ανάμεσα στους δύο αστυνομικούς και την 19χρονη, όπως αναφέρει ο δικηγόρος με πλήρη συναίνεση, προτροπή και επιμονή της κοπέλας, την οποία μέμφεται διότι όπως λέει μετά από ημέρες από το περιστατικό, έκανε καταγγελία για βιασμό, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε δεν ανέφερε το παραμικρό σε συγγενείς ή φίλους της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

«Όπως είναι γνωστό, υπερασπίζομαι τον έναν από τους δύο νεαρούς αστυνομικούς της υπηρεσίας ΔΙΑΣ, μιας «περίεργης» καταγγελίας βιασμού από μια 19χρονη κοπέλα, η οποία μόνη της, δέκα η ώρα τη νύχτα, πλησίασε τέσσερις αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, στην περιοχή του Θησείου και όταν οι δύο από αυτούς απεχώρησαν και πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, με τις μηχανές τους, μετά από μιάμιση ώρα, όπως προκύπτει από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, πήγε πρώτα σε καφετέρια δίπλα από το αστυνομικό τμήμα και ακολούθως, μόνη της, εισήλθε στο αστυνομικό τμήμα, όπου μόνη της, αφού πληροφορήθηκε πού είναι τα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος, προσκάλεσε διαδοχικά τον έναν νεαρό αστυνομικό, με τον οποίο είχε σεξουαλική επαφή και ακολούθως, αφού ολοκλήρωσε την πράξη με τον έναν, είχε διαφορετική σεξουαλική επαφή με τον δεύτερο, τον οποίο η ίδια προσκάλεσε, όπως και τον πρώτο.

Από τις κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι μετά από αυτές τις επιλογές της, αποχωρεί εντελώς φυσιολογικά από το αστυνομικό τμήμα, στο οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια της επαφής με τους δύο αστυνομικούς, υπήρχαν τουλάχιστον δέκα συνάδελφοί τους, οι οποίοι δεν αντελήφθησαν τίποτα, όση ώρα διαρκούσαν οι πράξεις και στους οποίους, πριν αποχωρήσει από το τμήμα, δεν τους ανέφερε το παραμικρό παράνομο που να έκαναν οι δύο νεαροί αστυνομικοί που έχουν συλληφθεί.

Το ίδιο βράδυ και την επομένη μέρα, είχε επαφές μέσω μηνυμάτων με την καλύτερή της φίλη, προς την οποία, όπως προκύπτει, εκτός των μηνυμάτων και από την κατάθεσή της φίλης της, επίσης, δεν είπε το παραμικρό το οποίο να υπέστη και ειδικά την πράξη του βιασμού.

Η επίλεκτη ιατροδικαστής κ. Μαριανού, στην ιατροδικαστική της έκθεση, δεν έχει βρει ούτε έναν μώλωπα στο σώμα της κοπέλας και η ίδια η φερόμενη ως παθούσα στην κατάθεσή της, επιβεβαιώνει ότι κανείς δεν την απείλησε, ούτε την πίεσε να κάνει το παραμικρό, αλλά ότι μετά από τρεις ημέρες, αντελήφθη δήθεν, ότι ήταν θύμα βιασμού και επεσκέφθη τη ΓΑΔΑ, όπου και έκανε μήνυση.

Σημειωτέον ότι, τη μήνυση την υπέβαλε μετά από τρεις μέρες και ακόμη μέχρι σήμερα, δεν έχει αναφέρει το παραμικρό στο οποιοδήποτε συγγενικό της πρόσωπο.

Εκείνο για το οποίο διαμαρτύρομαι είναι ότι, ένας αστυνομικός, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές, όλες τις ημέρες και ο οποίος δεν γνωρίζω αν έχει κάνει έστω μία ώρα αστυνομική υπηρεσία και ο οποίος μέχρι πρότινος εμφανιζόταν ως πρόεδρος των αστυνομικών, αλλά πληροφορήθηκα από συναδέλφους του ότι καμία σχέση δεν έχει πλέον με καμία συνδικαλιστική οργάνωση, ο περιβόητος Μπαλάσκας, ο οποίος εμφανίζεται και ισχυρίζεται ότι δήθεν γνωρίζει όλες τις προανακριτικές πράξεις της Ελληνικής Αστυνομίας για οποιαδήποτε υπόθεση απασχολεί την επικαιρότητα, ενώ στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τίποτα, γιατί όλες οι προανακρίσεις σε οποιαδήποτε υπηρεσία είναι μυστικές, σε κάποια από τις δεκάδες εκπομπές που εμφανίζεται κάθε μέρα, ισχυρίστηκε ότι «ντρέπεται για τους συναδέλφους του και ότι δήθεν η πράξη είναι ομολογημένη και αυταπόδεικτη και μάλιστα ότι δήθεν έγινε σε αυτοκίνητο».

Επιτέλους, θα πρέπει να τελειώνει όλη αυτή η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς τοποθετήσεις του συγκεκριμένου προσώπου και μου κάνει εντύπωση, γιατί ούτε ο κ. Θεοδωρικάκος, ούτε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτε ο Διοικητής του αστυνομικού τμήματος, όπου πρέπει φυσιολογικά να υπηρετεί, δεν έχουν κάνει τίποτα, ώστε να τον υποχρεώσουν να αποσυρθεί από αυτήν την παράνομη συμπεριφορά του, όπου έφτασε στο σημείο, προκειμένου να τον καλούν, να μην σέβεται ούτε καν το τεκμήριο αθωότητος δύο συναδέλφων του, τους οποίους συκοφαντεί με τέτοιον τρόπο, ενώ δεν γνωρίζει ούτε καν μια λέξη από τη δικογραφία και το μόνο το οποίο τον ενδιαφέρει, είναι καθημερινά να συμμετέχει σ’ αυτά τα λαϊκά δικαστήρια, γελοιοποιώντας και την ιδιότητά του ως αστυνομικού».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Μπαλάσκας

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, μεταξύ άλλων για την νέα τουρκικά πρόκληση με τους γυμνούς μετανάστες στον Έβρο, είπε σχετικά με την υπόθεση αυτή, «Ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ο νόμος είναι νόμος, ισχύει απαρέγκλιτα για όλους. Εάν, οι δυο αστυνομικοί, έχουν διαπράξει αυτή την αποτρόπαια πράξη, δεν έχουν, καμία δουλειά, φυσικά, με την ελληνική αστυνομία, θα φύγουν την ίδια στιγμή. Έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, είναι ντροπή, δεν υπάρχει άλλη λέξη, είναι ντροπή εάν έχουν κάνει αυτό και ασφαλώς, θα έχουν την ποινική τύχη που τους αξίζει από την ελληνική Δικαιοσύνη, μην έχει κανείς καμία αμφιβολία. Προφανώς, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να υπάρξει απόφαση, αλλά επαναλαμβάνω, εάν την έχουν κάνει, όχι μόνο δεν έχουν δουλειά στην αστυνομία, να ντρέπονται για ολόκληρη την ζωής τους, για αυτή την τρισάθλια συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, ο σεβασμός του νόμου οφείλει να είναι απόλυτος και πρέπει να είναι απόλυτη και η εφαρμογή του».

Το πρωί της Κυριακής, ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν σαφής σχετικά με τους δύο συναδέλφους του, λέγοντας σε ήπιους τόνους πως οι καταγγελίες εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές και ότι αν προκύψει ενοχή των ένστολων, θα πρέπει να τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι:

