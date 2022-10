Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr: Τα ρεκόρ του Σεπτεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωτιές που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, gov.gr.

«Χτύπησε κόκκινο» η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη τον Σεπτέμβριο 2022 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι συνολικές επισκέψεις στο gov.gr έφτασαν τις 382.441.700 σημειώνοντας αύξηση κατά 12.236.990, ενώ τα έγγραφα ή οι δηλώσεις που έχουν εκδοθεί/υποβληθεί ηλεκτρονικά αριθμούν τις 220.073.415 ανεβασμένες κατά 5.622.740 κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «πρωταθλητές» των υπηρεσιών για άλλη μια φορά αναδεικνύονται οι άυλες συνταγές (64.588.693) όπου παρατηρείται διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 3.820.985, τα άυλα παραπεμπτικά (28.816.805) με διαφορά σε σχέση τον Αύγουστο 2022 κατά 2.212.431.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα σημείωσαν οι υπεύθυνες δηλώσεις (9.140.599), καθώς 526.457 περισσότερα άτομα απευθύνθηκαν στο gov.gr για να εξυπηρετηθούν, ακολουθούν τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (4.802.212) τα οποία είναι αυξημένα κατά 290.171, ενώ έπονται οι εξουσιοδοτήσεις (2.936.803) με 136.532 περισσότερα κλικ πολιτών σε σχέση με τον Αύγουστο.

«Πρωτιά» τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με στοιχεία gov.gr από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της υπηρεσίας της υπεύθυνης δήλωσης στο gov.gr, τον Μάρτιο 2020 (30.869) μέχρι σήμερα, ο Σεπτέμβριος 2022 κερδίζει την πρωτιά (526.457), ο Ιούλιος 2022 δεύτερος (515.959), ο Ιούνιος 2022 κατατάσσεται τρίτος (470.585), ενώ ακολουθεί ο Μάρτιος της ίδιας χρονιάς (452.421).

Όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις ο φετινός Σεπτέμβριος σημειώνει την μεγαλύτερη αύξηση κερδίζοντας την προτίμηση των πολιτών (136.532), στη δεύτερη θέση έρχεται ο Μάιος 2022 (134.063), τρίτος αναδεικνύεται ο Νοέμβριος 2021 (133.933) και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Ιούνιος 2022 (133.876).

Kαι το γνήσιο υπογραφής «χτυπά» την πρωτιά με 96.058 κλικ τον Σεπτέμβριο 2022, ενώ έπεται ο Ιούλιος 2022 με 87.555. Στην τρίτη θέση έρχεται ο Ιούνιος 2022 με 74.182. Να σημειώσουμε ότι η υπηρεσία άρχισε να είναι διαθέσιμη στους πολίτες τοn Νοέμβριο 2021 με 18.811 κλικ.