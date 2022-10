Κόσμος

Τουρκία - Ανθρακωρυχείο: ο “μαύρος απολογισμός”, η... μοίρα και και οι προσωπικές ιστορίες (εικόνες)

Εντονες αντιδράσεις για την δήλωση του Ερντογάν. Δεκάδες οι νεκροί από το δυστύχημα. Για "προειδοποιήσεις" που δεν εισακούστηκαν κάνουν λόγοι οι ειδικοί.

Τραγικός είναι ο τελικός απολογισμός της έκρηξης στο ανθρακωρυχείο της Τουρκίας, την Παρασκευή, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές, 41 εργαζόμενοι έχασαν την ζωή τους και 58 διασώθηκαν.

Από τους 58 διασωθέντες, που ανασύρθηκαν από σωστικά συνεργεία ή κατάφεραν να βγουν μόνοι τους στην επιφάνεια της γης, οι 11 παραμένουν νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

Αντιδράσεις για δήλωση του Ερντογάν

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή το Σάββατο, προκάλεσε αντιδράσεις με την δήλωση του, στην οποία μεταξύ άλλων είπε «Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στο σχέδιο της μοίρας. Αυτά θα συμβαίνουν πάντα…»

Η δήλωση του Ερντογάν προκάλεσε διαμαρτυρίες σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Άγκυρα, με τους διαδηλωτές, μεταξύ άλλων να φωνάζουν συνθήματα και να κρατούν πανό με την φράση «Αν είναι η μοίρα, να πεθάνουν και τα αφεντικά».

Συγκλονίζουν οι προσωπικές ιστορίες

Ο Σελτσούκ Αϊβάζ, που έχασε την ζωή του στο εργατικό δυστύχημα, θα γινόταν πατέρας σε ένα μήνα.

Ο Αϊντίν Καλαϊτζί δηλώνει πως αν η έκρηξη συνέβαινε δύο λεπτά νωρίτερα, θα είχε χαθεί τώρα κι εκείνος.

Ο Γενέρ Σαϊγκιν, έσωσε 6 συναδέλφους του και γύρισε πάλι πίσω, λέγοντας “δεν εγκαταλείπω τους φίλους μου”, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Η ώρα της απόδοσης ευθυνών

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, Εμίν Κοράμαζ δήλωσε πως «εκείνοι που επιτρέπουν τη λειτουργία των ορυχείων με αυτόν τον τρόπο είναι υπεύθυνοι για αυτή τη δολοφονία. Και φυσικά, η πολιτική εξουσία που χρησιμοποιεί τα ορυχεία ως πηγή βάναυσης εκμετάλλευσης και ενοικίασης ευθύνεται για αυτόν τον φόνο».

Ο Πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας DISK, Αρζού Τζερκέζογλου, είπε «είμαστε λυπημένοι και θυμωμένοι. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι θάνατοι που επιχειρείται να είναι η μοίρα των ανθρακωρύχων μπορούν να προληφθούν»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Χουριέτ», εκθέσεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου το 2017 και το 2019 προειδοποιούσαν ότι οι ανασκαφές στα 300 μέτρα εγείρουν κίνδυνο.

