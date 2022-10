Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης : Ποιος είναι ο 36χρονος - Νέες συλλήψεις την Κυριακή (εικόνες)

Ποιος είναι ο τέταρτος άνδρας που συνελήφθη για βιασμό του κοριτσιού. Πώς εντοπίστηκε. Έρχονται κι άλλες συλλήψεις εντός της ημέρας, δηλώνει ο Θεοδωρικάκος.

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Δευτέρα, έλαβε από την Ανακρίτρια ο 36χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό.

Ο 36χρονος φέρεται να είναι "πελάτης" του 53χρονου ,προφυλακισμένου κατηγορούμενου για βιασμό και μαστροπεία σε βάρος του παιδιού και είναι ο τρίτος άνδρας που του αποδίδεται η κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Πρόκειται για κάτοικο δυτικών προαστίων, διοικητικό εργαζόμενο σε νοσοκομείο της Αττικής, ο οποίος με εντολή του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη τίθεται σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα κινούνται οι διαδικασίες για την απόλυσή του.

Σε δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος του 36χρονου, Λάμπρος Μπρεάνος, κατά την προσαγωγή του 36χρονου στην Ανακρίτρια, είπε ότι, ο εντολέας του παραδέχθηκε ότι αντάλλασσε μηνύματα με την 12χρονη, αρνείται όμως ότι, είχε οποιαδήποτε σωματική επαφή μαζί της.

Οι άλλοι δύο, είναι ο ήδη προσωρινά κρατούμενος 42χρονος και ο 33χρονος άνδρας που συνελήφθη προχθές το βράδυ επίσης ως "πελάτης" του 53χρονου Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας "ο 36χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής".

Τόσο ο 36χρονος όσο και ο 33χρονος είναι πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία από την Ανακρίτρια ώστε να έχουν χρόνο αφού λάβουν αντίγραφο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, να προετοιμάσουν τις θέσεις τους έναντι της κακουργηματικής κατηγορίας που τους αποδίδεται.

Το βράδυ της Παρασκευής είχε συλληφθεί κι ένας 33χρονος, κατηγορούμενος ότι βίασε δύο φορές το παιδί, ο οποίος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως και δύο άτομα, τα οποία συνομιλούσαν μέσω της εφαρμογής με την ανήλικη.

Ο 33χρονος δεν ήταν μεταξύ των ατόμων που είχε κατονομάσει η 12χρονη, αλλά ταυτοποιήθηκε μέσω των επαφών της από το τηλέφωνο και την εφαρμογή, όπου αναφερόταν πως το παιδί είναι 16 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις αν όχι τις επόμενες ώρες, σίγουρα τις επόμενες ημέρες με τις συλλήψεις και άλλων βιαστών.

Τη Δευτέρα απολογείται και η μητέρα της 12χρονης, που κρατείται στη ΓΑΔΑ.

Θεοδωρικάκος: Όλοι οι ένοχοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη

«Όλα στο φως, όλοι οι ένοχοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι η ΕΛ.ΑΣ. και σε αυτή την υπόθεση, έχει πράξει το καθήκον της με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. θέλω να είναι σε γνώση των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, ότι την ευθύνη των ερευνών την έχει η ανακριτική αρχή, η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει στο έργο της. Δεν πρόκειται ούτε ένα από αυτά τα κτήνη, αν αποδειχτεί η κατηγορία που υπάρχει σε βάρος τους να γλιτώσει», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ας σταματήσει να λέει ψέματα ο ΣΥΡΙΖΑ

«Στην αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να σοβαρευτούν. Εννοώ όσους από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν με άθλιο και συκοφαντικό τρόπο, με ψέματα και με ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας και σε βάρος της Κυβέρνησης. Καταρχήν οι άνθρωποι έχουν αλλεργία με την Αστυνομία. Η αστυνομία επαναλαμβάνω έχει κάνει με άψογο τρόπο τη δουλειά της σε αυτή την υπόθεση. Κινήθηκε με μυστικότητα, κανείς δεν ήξερε τίποτα για όσες ημέρες χρειάστηκαν να δέσουν την υπόθεση. Υπάρχουν εντάλματα τα οποία ήδη έχουν εκτελεστεί, υπάρχει ήδη ένα το οποίο αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες και δεν σταματάει κανείς εδώ. Έχουν σταλεί όλα τα στοιχεία για να υπάρξει η ταυτοποίηση των ενόχων και να οδηγηθούν άπαντες στην δικαιοσύνη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ας ξεφύγει από την κομματική λογική, από την πενία του, από την απογοήτευσή του γιατί δεν μπορεί με τίποτα να ενισχύσει τις δυνάμεις και την επιρροή του στον Ελληνικό λαό, ας σταματήσει να λέει ψέματα. Η συμπεριφορά τους δυστυχώς είναι φασίζουσα. Δεν μπορεί να παίρνουν μια περίπτωση και να επιχειρούν να καταδικάσουν μια παράταξη. Είπαν ότι ο συγκεκριμένος, ο βιαστής ο 53χρονος, ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των παιδοβιαστών. Δεν ντρέπονται λίγο; Ας σεβαστούν τουλάχιστον τα παιδιά τους, ας σεβαστούν πράγματα τα οποία οφείλουν να σέβονται. Δεν μπορεί από έναν άνθρωπο να χαρακτηρίζεται, ούτε η αστυνομία, ούτε μια ολόκληρη παράταξη, η οποία στο κάτω- κάτω απέδειξε με πράξεις ότι ενισχύει τις ποινές για τέτοιου είδους ποινές όπως είναι ο βιασμός. Αυτό το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άλλοι τους ρίχνανε στα μαλακά, ενώ άλλοι τέσσερα ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να δικάσουν φασιστικές οργανώσεις, αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Σήμερα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η Ελληνική Αστυνομία εξιχνιάζει τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις, τέτοιου είδους βαριά εγκλήματα και βάζει τέλος σε όλα τα άβατα ανομίας».

