Κορονοϊός: Ο Πλεύρης για τον Τσιόδρα και το νέο κύμα της πανδημίας

Τι είπε ο Υπ. Υγείας για τις αναφορές του Καθηγητή περί "αποτυχίας". Τι θα γίνει με τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών και τους υγειονομικούς σε αναστολή.

Στην πορεία της πανδημίας, την διαγραφή των προστίμων ανεμβολίαστων πολιτών και το μέλλον των ανεμβολίαστων υγειονομικών οι συμβάσεις των οποίων τελούν σε αναστολή, αναφέρθηκε, μιλώντας στο OPEN, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

«Δεν έχουμε τελειώσει από την πανδημία, είναι εδώ» είπε ο k. Πλεύρης, μια ημέρα μετά την ομιλία Τσιόδρα για τα τέσσερα σενάρια της πορείας του ιού το επόμενο διάστημα. Ο Υπ. Υγείας προσέθεσε «περιμένουμε ένα κύμα το οποιο θα έρθει. Αυτό που μας κάνει σχετικά αισιόδοξους είναι ότι είδαμε και στο κύμα του καλοκαιριού κρούσματα στον βαθμό του χειμώνα αλλά οι διασωληνώσεις είναι σταθερά κάτω από τις 100».

Αναφερόμενος στα διαθέσιμα εμβόλια, ανέφερε ότι «τα εμβόλια της τελευταίας γενιάς είναι εδώ και 10 ημέρες διαθέσιμα. Υπήρχε μια αναμονή του κόσμου, τα εμβόλιά μας είναι τα τελευταία επικαιροποοιημένα, δεν περιμένουμε άλλα, υπάρχει αύξηση στις ηλικίες άνω των 60 όπου υπάρχει σύσταση και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο».

Επικαλέστηκε τα τελευταία στοιχεία τα οποία, όπως είπε, δείχνουν ότι «οι εμβολιασμένοι και με τα προηγούμενα εμβόλια και με αυτά που προλαμβάνουν την νόσηση οι ευπαθείς ομάδες είναι 5-6 φορές είναι πιο ασφαλείς από το να μην νοσήσουν βαριά».

Εξηγώντας γιατί στις ΜΕΘ είναι λιγότεροι από 100 οι διασωληνωμένοι λόγω κοροναϊού, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι αυτό συμβαίνει «γιατί οι ευάλωτες ομάδες είναι εμβολιασμένες στο 92%».

Τι εννοούσε ο Τσιόδρας;

Κληθείς να σχολιάσει τη φράση «αποτύχαμε» του Σωτήρη Τσιόδρα, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι «αναφερόταν στην πολυφωνία που υπήρξε κάποια στιγμή στον επιστημονικό χώρο».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο πρόστιμο που επιβλήθηκε προκειμένου να ενισχυθεί το κίνημα του εμβολιασμού και αφού παρατήρησε ότι «με πολύ αυστηρά μέτρα πήγαμε από το 50% του εμβολιασμού στο 80%» στη συνέχεια εξήγησε ότι «το πρόστιμο εφαρμόστηκε για 3 μήνες και σταμάτησε και αυτό που παίρνουμε πίσω είναι ότι όσοι δέχθηκαν πρόστιμα και μετά εμβολιάστηκαν σε αυτούς να διαγράφεται. Με το πρόστιμο εμβολιάστηκαν 300.000 άνθρωποι».

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς για τους οποίους είπε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να τεθούν εκτός ΕΣΥ «ήταν από τις πιο σωστές αποφάσεις οι οποίες πήραμε. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην επιστήμη να είναι εκτός του ΕΣΥ. Ακόμα και οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι οι ανεμβολίαστοι μεταδίδουν περισσότερο από τους εμβολιασμένους. Ως υπουργός Υγείας δεν θα μπορούσα να πάρω το βάρος ένας ογκολογικός ασθενής να κολλήσει και να μολυνθεί από ένα ανεμβολίαστο γιατρό».

«Τι μας είπε το ΣτΕ; Γιατί δεν έχω κρύψει ποτέ τη θέση μου ότι θα έπρεπε να είναι εκτός συνολικά δηλαδή να είναι τυπικό προσόν ο εμβολιασμός. Στην απόφαση που έκρινε το ΣτΕ ότι είναι συνταγματικό το μέτρο είπε ότι επειδή είναι ένα πράγματι μέτρο που παρεμβαίνει έντονα στην προσωπικότητα του ανθρώπου θα πρέπει να εκτιμάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτή την έννοια θα εκτιμηθεί μέσα στον Οκτώβριο, περιμένουμε τα στοιχεία του Οκτωβρίου» κατέληξε ο υπουργός Υγείας ο οποίος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το το ΕΣΥ έχει συνολικά 107.000 άτομα που εργάζονται σε αυτό και οι ανεμβολίαστοι είναι 2.100.

