Κόσμος

Ιράν - Τεχεράνη: φονική η φωτιά στις φυλακές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακάβριος ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φυλακή με πολιτικούς κρατούμενους. Μαίνονται οι διαδηλώσεις στην χώρα.

Οι ιρανικές δικαστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, μετέδωσε το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τέσσερις κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους από την εισπνοή καπνού που προκλήθηκε από τη φωτιά, ενώ τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε εν μέσω των συνεχιζόμενων ταραχών που προκλήθηκαν από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών πριν από ένα μήνα.

Οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις έναντι της θεοκρατικής ηγεσίας μετά την επανάσταση του 1979 και έχουν αντιμετωπιστεί με βίαιη καταστολή.

Προτού δώσουν οι αρχές απολογισμό από την πυρκαγιά στη δημοσιότητα, κάποιες οικογένειες πολιτικών κρατουμένων κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από τις αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των κρατουμένων στην Εβίν.

Η διαβόητη φυλακή Εβίν, όπου κρατούνται ποινικοί και πολιτικοί κρατούμενοι, κατηγορείται επί μακρόν από δυτικές οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βρισκόταν στη μαύρη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης το 2018 για "σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Η ιρανική κρατική τηλεόραση πρόβαλε ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει ότι έχει επανέλθει η τάξη στη φυλακή σήμερα. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ένα εργαστήριο της φυλακής τυλίχθηκε στις φλόγες "έπειτα από καυγά που ξέσπασε ανάμεσα σε κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα και κλοπές".

Στην Εβίν κρατούνται πολλοί καταδικασθέντες για θέματα ασφαλείας, ανάμεσά τους και Ιρανοί με διπλή υπηκοότητα. Στα πλάνα που προβλήθηκαν διακρίνονται πυροσβέστες να επιθεωρούν ένα εργαστήριο και ζημιές να έχουν προκληθεί στην οροφή του. Επίσης διακρίνονται οι φυλακισμένοι στους θαλάμους τους "να κοιμούνται καθώς έχει αποκατασταθεί η τάξη".

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης : Ποιος είναι ο 36χρονος - Νέες συλλήψεις την Κυριακή (εικόνες)

Ιταλία: Κακοποιούσε σεξουαλικά το μωρό του κι έφτιαχνε πορνογραφικά βίντεο

Καστοριά: σκότωσαν σκύλους με όπλα και βασανιστήρια