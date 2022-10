Πολιτική

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τα μέτρα στήριξης και η επόμενη ημέρα (εικόνες)

Τα πρώτα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία ανακοίνωσε το κυβερνητικό κλιμάκιο. Δραματική η εικόνα της επόμενης ημέρας και στη Σητεία.

Δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει άμεση στήριξη στο Δήμο Μαλεβιζίου με 400 χιλιάδες ευρώ και άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες μέσω της κρατικής αρωγής, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται από νωρίς το πρωί στην Κρήτη κατ' εντολή του πρωθυπουργού, μετά τα εκτεταμένα προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η φονική κακοκαιρία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, που εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο των δύο θυμάτων ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ότι μπορεί για να στηρίξει τους πληγέντες «προκειμένου να επιστρέψουν στην καθημερινότητα τους».

«Θα ξεκινήσουμε άμεσα την αποκατάσταση των ζημιών. Έχει ξεκινήσει ήδη η καταγραφή τους από κλιμάκια της περιφέρειας και το Υπουργείο Υποδομών μέσω της ΔΑΕΦΚ θα συνδράμει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για να έχουμε την ταχύτερη αποκατάσταση» ανέφερε ο κ. Πέτσας που εξήγησε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει άμεσα 400.000 ευρώ στο Δήμο Μαλεβιζίου «προκειμένου να προχωρήσει στους καθαρισμούς και σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι λειτουργική η πόλη και οι κοινότητες που έχουν πληγεί» διευκρινίζοντας ότι άμεσα θα προχωρήσει και η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να επιτευχθεί να δοθούν προκαταβολές σε όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί καταστροφές.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η πολιτεία είναι «δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές» συμπληρώνοντας «ότι έχουμε μπροστά μας μία κλιματική αλλαγή που εξελίσσεται σε κλιματική κρίση» και πως απαιτείται καλός σχεδιασμός και καλή συνεργασία αυτοδιοίκησης πολιτών και Κυβέρνησης «για να έχουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν «με άμεσο και δίκαιο τρόπο».

«Από τις πρώτες στιγμές σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης. Είναι οι πρώτες αυτοψίες και καταγραφές που γίνονται αυτή τη στιγμή» είπε ο κ. Τριαντόπουλος που επισήμανε ότι η στήριξη προς τις επιχειρήσεις θα γίνει μέσα από το πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής, που έχει γίνει και σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί, τα νοικοκυριά θα στηριχθούν μέσα από το σχήμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στήριξη της οικοσκευής, ενώ πρόσθεσε ότι η ΔΑΕΦΚ θα συνδράμει για την καταγραφή των ζημιών που έχουν υπάρξει σε κτίρια, όπως και ο ΕΛΓΑ για τις ζημιές στους αγρότες, σε ότι αφορά τον εξοπλισμό τους.

«Έχει κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός» δήλωσε ο κ.Τριαντόπουλος, που επικέντρωσε στο στόχο, που δεν είναι άλλος, όπως είπε, από το «να φτάσουν στους πολίτες όσο πιο δίκαια και όσο πιο άμεσα γίνεται, οι αποζημιώσεις, η στήριξη της πολιτείας στους δικαιούχους».

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές αναφέρθηκε τόσο στις καταγραφές από επιτροπές του δήμου για την καταγραφή των καταστροφών, όσο και της περιφέρειας για τις καταστροφές στις επιχειρήσεις, διευκρινίζοντας ότι «δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί το έργο των επιτροπών, για να δοθεί στήριξη» εξηγώντας ότι όσες συγκεντρώνονται θα μπορούν να προπορεύονται, προκειμένου να προχωράει η διαδικασία.

«Θα πρέπει να προχωρήσει εξίσου γρήγορα και κατά προτεραιότητα και η διαδικασία οριοθέτησης της φυσικής καταστροφής» είπε ο κ. Τριαντόπουλος, που τη χαρακτήρισε ως βάση, πάνω στην οποία «δομούνται όλες οι άλλες ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης».

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, αναφέρθηκε στην ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας των υπηρεσιών δήμου, περιφέρειας με τα αρμόδια υπουργεία, εκφράζοντας τη προτεραιότητα που δεν είναι άλλη από την «γρήγορη καταγραφή ζημιών για να προχωρήσουν γρήγορα οι αποζημιώσεις».

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ζήτησε τη στήριξη της πολιτείας με αποφασιστικό τρόπο, διευκρινίζοντας ότι «έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε ότι το Μαλεβίζι έχει τεράστια ανάγκη από αντιπλημμυρική προστασία» συμπληρώνοντας ότι στην περιοχή τα τελευταία δυο χρόνια από κύματα κακοκαιρίας, έχουν υπάρξει και άλλες μεγάλες καταστροφές.

Στη σύσκεψη που έγινε στο Δήμο Μαλεβιζίου συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος και ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, της Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνας Καλογήρου, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, και της Γενικής Γραμματέως Υποδομών, Μαρίας - Έλλης Γεράρδη. Το παρών στη σύσκεψη έδωσαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο δήμαρχος και μέλη του δημοτικού συμβουλίου , βουλευτές, τοπικοί φορείς, αλλά και ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας που βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή.

Νωρίτερα το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, όπως την Αγία Πελαγία, τη Λυγαριά και το Παλαιόκαστρο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ανάσυρση- από τη θάλασσα- των αυτοκινήτων που παρέσυραν τα ορμητικά νερά, ενώ μεταβαίνουν στη Σητεία, όπου και εκεί καταγράφηκαν εκτεταμένα προβλήματα και καταστροφές, από τη θεομηνία.

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στη Σητεία

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας και από τη Σητεία, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασέρνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους και θέτοντας τις ζωές των ανθρώπων σε κίνδυνο.

Εκτός από τους δρόμους πλημμύρισαν και σπίτια, ενώ μεγάλες καταστροφές υπέστησαν και οι επιχειρήσεις της περιοχής.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλευρό των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων καταστροφών από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη (15/10) και προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στην Αγία Πελαγία, όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες από τα Περιφερειακά Τμήματα Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Μοιρών, Χανίων και Αγίου Νικολάου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, βρισκόμενοι σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, μετέβησαν από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων στις πληγείσες περιοχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες απάντλησης υδάτων και καθαρισμού του οδικού δικτύου, προσφέροντας παράλληλα Πρώτες Βοήθειες στους πολίτες αλλά και βοήθεια στις μετακινήσεις τους με τα διασωστικά οχήματα του Ε.Ε.Σ.

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παραμείνουν στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης για όσο χρειαστεί.

Εικόνες, βίντεο: style100fm.gr, Facebook/ Giannis Fountoulakis, Sofia Xrysoulaki, Sitiaonline, Kokolakis Kostas

