Σέρρες: Διαρρήκτης... “αναρριχητής” ρήμαζε διαμερίσματα

Εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις διαρρήξεων διαμερισμάτων, που έγιναν τον τελευταίο μήνα στις Σέρρες με λεία 21.000 ευρώ.



Σκαρφάλωνε σαν αίλουρος με ευκολία στα μπαλκόνια και στη συνέχεια παραβιάζοντας τις μπαλκονόπορτες, αφαιρούσε κοσμήματα και χρήματα από διαμερίσματα στις Σέρρες. Έπειτα από τη συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών συνελήφθη αναρριχητής-διαρρήκτης και εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις διαρρήξεων διαμερισμάτων, που έγιναν τον τελευταίο μήνα στις Σέρρες με λεία 21.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο διαρρήκτης, λίγο νωρίτερα από τη στιγμή που εντοπίστηκε, είχε αναρριχηθεί σε μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου, όπου αφού διέρρηξε την μπαλκονόπορτα, αφαίρεσε από το εσωτερικό διάφορα κοσμήματα, συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα. Τα κλεμμένα κοσμήματα εντοπίστηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι τον τελευταίο μήνα με τον ίδιο τρόπο, είχε διαρρήξει επιπλέον επτά διαμερίσματα, από όπου αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα, συνολικής αξίας 6.210 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και μεταλλική λάμα, τα οποία και κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε ένα ποδήλατο που χρησιμοποιούσε .Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του ανωτέρω σε παρόμοια αδικήματα.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

