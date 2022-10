Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Στις φυλακές Γρεβενών ο 53χρονος (βίντεο)

Η μεταγωγή του 53χρονου πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.



Στις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατούνται υπόδικοι και καταδικασμένοι για υποθέσεις βιασμών ανηλίκων, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 53χρονος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας σε βάρος της 12χρονης στον Κολωνό.

Η μεταγωγή του 53χρονου πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με ισχυρή αστυνομική δύναμη να συνοδεύει την κλούβα της ΕΛΑΣ.

Η κάμερα του trikalavoice.gr κατέγραψε την αυτοκινητοπομπή έξω από την Καλαμπάκα, λίγα χιλιόμετρα από τις φυλακές Γρεβενών.

Ο δεύτερος προφυλακισμένος για τον βιασμό της 12χρονης, ένας 42χρονος μεταφέρθηκε στις φυλάκες Τριπόλεως τη δεύτερη από τα σοφρωνιστικά καταστήματα στην οποία καταλήγουν υπόδικοι και κατάδικοι για σεξουαλικής φύσεως αδικήματα.

Την ίδια ώρα, προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα, έλαβε από την Ανακρίτρια ο 36χρονος που συνελήφθη χθες για την ίδια υπόθεση. Ο 36χρονος φέρεται να είναι "πελάτης" του 53χρονου ,προφυλακισμένου κατηγορούμενου για βιασμό και μαστροπεία σε βάρος του παιδιού και είναι ο τρίτος άνδρας που του αποδίδεται η κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Το βράδυ της Παρασκευής συνελήφθη με ένταλμα, και ένας 33χρονος Έλληνας, που κατηγορείται ότι βίασε τουλάχιστον δύο φορές την 12χρονη, έναντι αμοιβής. Ο 33χρονος θα απολογηθεί την Δευτέρα στον ανακριτή.

