Κόσμος

Γαλλία - διαδηλώσεις: λαϊκή οργή για την έλλειψη καυσίμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένοι Γάλλοι, βγήκαν στους δρόμους για την έλλειψη καυσίμων αλλά και τον πληθωρισμό.

Με την απεργία στα διυλιστήρια, που έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων ανά τη χώρα, να μετράει τρεις εβδομάδες, χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποιούν σήμερα πορεία στο Παρίσι συνθέτοντας έτσι την εικόνα μιας διογκούμενης οργής για την άνοδο του πληθωρισμού.

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται έπειτα από έκκληση των αριστερών κομμάτων, υποστηριζόμενη από εκατοντάδες ενώσεις .

"Μπορεί κάποιος να δει ότι το κίνημα αυτό έχει αρχίσει να εξαπλώνεται", δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό franceinfo η Ματίλντ Πανό, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της "Ανυπότακτης Γαλλίας".

"Μπορείτε να το δείτε στον τομέα των πυρηνικών. Οι οδηγοί φορτηγών ανακοίνωσαν στάση εργασίας για την Τρίτη και πολλοί άλλοι τομείς έχουν αρχίσει να συντάσσονται μαζί τους", είπε.

Πολλά συνδικάτα στη Γαλλία--αλλά όχι όλα--έχουν κηρύξει ημέρα γενικής απεργίας την προσεχή Τρίτη, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές και τον δημόσιο τομέα.

Ο γαλλικός ενεργειακός γίγαντας, η TotalEnergies, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε μισθολογική συμφωνία με τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους υπαλλήλους της στα τέσσερα διυλιστήριά της, αυξάνοντας έτσι τις ελπίδες για λήξη των κινητοποιήσεων.

Αλλά το αριστερό συνδικάτο CGT δεν την δέχτηκε με τα μέλη του να συνεχίζουν τις διαδηλώσεις.

"Απαράδεκτη"

Ο υπουργός Προϋπολογισμού Γκαμπριέλ Ατάλ κατήγγειλε την συνέχιση της απεργίας σήμερα χαρακτηρίζοντάς την "απαράδεκτη".

"Φυσικά και υπάρχει δικαίωμα στην απεργία, αλλά κάποια στιγμή η χώρα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί", δήλωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Το προσωπικό σε δύο άλλα διυλιστήρια ιδιοκτησίας του αμερικανικού ομίλου Esso-ExxonMobil επέστρεψε στην εργασία του στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, αλλά η λειτουργία τους θα χρειαστεί δύο με τρεις εβδομάδες για να επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Περίπου το ένα τρίτο των πρατηρίων βενζίνης στη χώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα προμηθειών, ειδικά εκείνα στα περίχωρα του Παρισιού και στο βόρειο τμήμα της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι συχνά οι οδηγοί περιμένουν ώρες στην ουρά για να γεμίσουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους.

Πολλές εταιρείες έχουν μειώσει τις μετακινήσεις και τις παραδόσεις, ενώ προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων αντιμετωπίζουν ακόμη και τα οχήματα της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση προχώρησε σε επίταξη των απεργών στα διυλιστήρια προκειμένου να απελευθερωθούν τα αποθέματα καυσίμων που φυλάσσονται στις αποκλεισμένες εγκαταστάσεις.

Αυτό εξόργισε το CGT, που ανακοίνωσε ότι η κίνηση αποτελεί ένδειξη της "δικτατορίας" του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Τα τεράστια κέρδη των ενεργειακών ομίλων εξαιτίας των υπέρογκων τιμών των καυσίμων έχουν καταστήσει ευνοϊκή την στάση των πολιτών απέναντι στα αιτήματα των εργαζομένων που ασκούν πιέσεις για καλύτερους μισθούς.

Ωστόσο, μια δημοσκόπηση της εταιρείας BVA που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, δείχνει ότι μόνο το 37% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τις κινητοποιήσεις.

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Η σημερινή πορεία διαμαρτυρίας στο Παρίσι πραγματοποιείται έπειτα από έκκληση της "Ανυπότακτης Γαλλίας" και έχει τη στήριξη των συμμάχων της --των Πρασίνων, των Σοσιαλιστών και των Κομμουνιστών.

Η πρόσφατα τιμηθείσα με Νόμπελ Λογοτεχνίας Ανί Ερνό και άλλες 60 προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών και της δημόσιας ζωής κάλεσαν με τη σειρά τους τούς πολίτες να συμμετάσχουν στην πορεία μέσα από κοινή επιστολή τους που έδωσαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα.

Ο βασικός στόχος των κινητοποιήσεων είναι να προβληθεί το αίτημα των εργαζομένων που αγωνίζονται να διαχειριστούν την άνοδο του κόστους ζωής--ο πληθωρισμός στη χώρα κυμαίνεται στο 6%--αλλά και να καταγγελθεί η πολιτική αδράνεια απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Η αστυνομία ανέμενε ότι θα συμμετείχαν περί τους 30.000 διαδηλωτές με μια πηγή να εκφράζει φόβους για πρόκληση επεισοδίων με ομάδες αναρχικών που συγκρούονται συχνά με τις δυνάμεις ασφαλείας στο περιθώριο διαδηλώσεων στη χώρα.

Η πηγή αυτή, ένας αξιωματούχος, δήλωσε ότι οι διοργανωτές δέχτηκαν προειδοποίηση για το ενδεχόμενο αυτό.

Το εύρος των διαδηλώσεων και των απεργιών κατά τους επόμενους μήνες πιθανόν να έχει αντίκτυπο στην ικανότητα της κυβέρνησης να περάσει την αμφιλεγόμενη αλλαγή στο συνταξιοδοτικό.

Ο Μακρόν, ο οποίος επανεξελέγη τον Απρίλιο, έχει δεσμευτεί να αυξήσει το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση από τα 62 στα 65 έτη ώστε να εναρμονιστεί η Γαλλία με τους ευρωπαίους εταίρους της.

Αλλά η ιδέα αυτή βρίσκει έντονα αντίθετα τα εργατικά συνδικάτα και τα κόμματα της Αριστεράς.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: 12χρονη βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα (εικόνες)

Φυσικό αέριο – Σύνοδος Κορυφής: Οι λύσεις στο “τραπέζι” της Κομισιόν

“Star Wars”: Έλληνας φτιάχνει φωτόσπαθα στην Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο (βίντεο)