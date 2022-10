Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Λαύριο: Πρώτη νίκη για τους “πράσινους” στην Basket League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ εύκολα του Λαυρίου στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.



Με κεκτημένη ταχύτητα από το σπουδαίο «διπλό» στην Euroleague επί του Ερυθρού Αστέρα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ εύκολα του Λαυρίου στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων με 93-70 κι «άνοιξε λογαριασμό» και στη Basket League, μετά το «χαστούκι» της περασμένης εβδομάδας από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη.

Το Λαύριο γνώρισε τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμες αγωνιστικές, μετά την εντός έδρας της πρεμιέρας από τον Προμηθέα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 52-40 (ημ.), 76-57, 93-70

Μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο κατάφερε η ομάδα του Χρήστου Σερέλη να φανεί ανταγωνιστική, καθώς από τη δεύτερη περίοδο και μετά οι «πράσινοι» άρχισαν να «χτίζουν» διψήφια διαφορά.

Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς «καθάρισε» το ματς στην 3η περίοδο, όταν και προηγήθηκε με 76-57 και στην τελευταία έκανε συντήρηση δυνάμεων ενόψει της «διαβολοβδομάδας» που ακολουθεί στην Euroleague, όπου θα παίξει εκτός έδρας με την Άλμπα Βερολίνου κι εν συνεχεία θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τη Μονακό.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης με τους 15 πόντους που πέτυχε έγινε 20ός παίκτης του Παναθηναϊκού στην Basket League που ξεπέρασε τους 1.200 πόντους (1.203).

Οι συνθέσεις:

ΠΑΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π.Καλαϊτζάκης 14 (3), Παπαγιάννης 15 (2), Μποχωρίδης 3, Ουίλιαμς 5 (1), Γκριγκόνις 6 (2), Λι 8 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 7 (1), Σαμοντούροφ, Πονίτκα 10, Γκουντάιτις 8, Μαντζούκας 14 (3), Χουγκάζ 3 (1)

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Φλαγκ 15, Κόουλ 17 (1), Αλ.Νικολαΐδης 7, Ντέιβις 7 (1), Κουρ 2, Απ. Νικολαΐδης, Ντάρχαμ 9 (1), Πιλάβιος, Ζάρας 9 (1), Δημήτρης, Γερομιχαλός, Βουλγαρόπουλος 4

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Δωρεά στους πληγέντες της Κρήτης από την οικογένειά του

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τα μέτρα στήριξης και η επόμενη ημέρα (εικόνες)

Βιασμός ανήλικης : Ποιος είναι ο 36χρονος - Νέες συλλήψεις την Κυριακή (εικόνες)