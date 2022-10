Αθλητικά

Προμηθέας - Ιωνικός: Οι Πατρινοί διπλασίασαν τις νίκες του

Το 2Χ2 στο ξεκίνημα της Basket Legue έκανε ο Προμηθέας κόντρα στον Ιωνικό.

Το 2Χ2 στο ξεκίνημα της Basket Legue έκανε ο Προμηθέας, αυτή την φορά στην έδρα του, επικρατώντας με 97-84 του Ιωνικού, που προερχόταν από νίκη στην πρεμιέρα επί του Κολοσσού.

Η ομάδα της Νίκαιας αιφνιδίασε τους γηπεδούχους στην πρώτη περίοδο, αλλά από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά το συγκρότημα του Μάκη Γιατρά βρήκε το ρυθμό του και πολύ γρήγορα πήρε διαφορά ασφαλείας.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 49-41 (ημ.), 73-61, 97-84

Με τον Κώστα Μέξα για πρώτη φορά στον πάγκο του ο Ιωνικός μπήκε πολύ δηυνατά στο παιχνίδι, προηγήθηκε με 23-19 στην πρώτη περίοδο, αλλά δέχτηκε επιμέρους σκορ 30-18 στην δεύτερη από τους γηπεδούχους.

Ο Τζόι Γιανγκ έκανε «πράγματα και θαύματα» στο παρκέ του «Δ.Τόφαλος», πετυχαίνοντας 34 πόντους για λογαριασμό των Αχαιών, όντας μακράν ο κορυφαίος του αγώνα. Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με 21 πόντους και ο Νίκος Αρσενόπουλος με 19 ξεχώρισαν από τον Ιωνικό.

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Κόουαν 16 (3), Γιανγκ 34 (3), Κακλαμανάκης 15, Σίμπσον, Κουλμπόκα 14 (1), Κοντίτ, Πλωτας, Τσαϊρέλης 4, Μουράτος 6, Γκίκας 8 (2), Τανουλης

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κώστας Μέξας): Καπελαν 2, Αρσενόπουλος 19 (3), Μαυροκεφαλίδης 21 (3), Μάντζαρης 10 (1), Χόκινς 13 (1), Σίμονς 5 (1), Πετανίδης, Κορκοντζέλος, Λέισι 10 (1), Λόουτον 4.

