Κακοκαιρία στην Κρήτη – Παπαδόπουλος: Να εκπονηθούν σενάρια καταστροφής (βίντεο)

Για τους λόγους που οδήγησαν στην καταστροφή από την κακοκαιρία στην Κρήτη μίλησε στον ΑΝΤ1 ο σεισμολόγος – γεωφυσικός.



Για το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη και τους λόγους που οδήγησαν στις τεράστιες καταστροφές μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο σεισμολόγος – γεωφυσικός Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Σε κάθε καταστροφικό φαινόμενο, όπως είναι η πλημμύρα και ο σεισμός, δυο βασικοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Το πρώτο είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση του ίδιου του φαινομένου, η βροχόπτωση αυτή καθαυτή και βέβαια οι γεωμορφολογικές συνθήκες της γύρω περιοχής στην Αγία Πελαγία και την Σητεία, αλλά και αλλού, που βοήθησαν πάρα πολύ στο να υπάρξει το πλημμυρικό φαινόμενο», είπε ο κ. Παπαδόπουλος και πρόσθεσε:

«Από την άλλη μεριά όμως πάντοτε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η τρωτότητα, το πόσο ευάλωτο είναι δηλαδή το ανθρωπογενές περιβάλλον, όταν δεν έχουμε χτίσει σωστά, όταν δεν έχουμε πολεοδομήσει σωστά, όταν έχουμε κλείσει ρέματα τα οποία είναι οι φυσικές κοίτες απορροής της πλημύρας, τότε αυτά τα ρέματα που έχουν μετατραπεί σε δρόμους την ώρα της πλημμύρας γίνονται ορμητικοί, καταστροφικοί και θανατηφόροι χείμαρροι.»

«Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να τεθεί πλέον σε πλήρη εφαρμογή αυτό που ο νέος νόμος περί πολιτικής προστασίας προβλέπει, δηλαδή σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές της χώρας να εκπονηθούν σενάρια καταστροφής, έτσι ώστε από πριν να γνωρίζουμε ποια είναι τα επικίνδυνα φαινόμενα και ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν», υπογράμμισε ακόμα και τόνισε ότι «το φαινόμενο της καταστροφής είναι πολύπλοκο, σε κάθε φαινόμενο πρέπει όλοι οι παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη από εδώ και πέρα έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα και να μειώσουμε την τρωτότητα, το πόσο ευάλωτες έχουν γίνει οι πόλεις μας».

