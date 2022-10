Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ: Ισοπαλία στους “Ζωσιμάδες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο φορές προηγήθηκε ο «Αγιαξ της Ηπείρου», ισάριθμες ισοφάρισε η ομάδα του Νίκου Νιόπλια.



Έπειτα από ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη παιχνίδι, ΠΑΣ Γιάννινα και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 στους «Ζωσιμάδες», σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Δυο φορές προηγήθηκε ο «Αγιαξ της Ηπείρου», με τους Κέβιν Ροσέρο (19’) και Κλόντιου Μπαλάν (76’), ισάριθμες ισοφάρισε η ομάδα του Νίκου Νιόπλια, με τους Γιον Τοράλ (56’) και Ασάν Ντιουσέ (90’).

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό στα πρώτα του λεπτά. Ο Ροσέρο απείλησε μόλις στα 30 δευτερόλεπτα, με τον Χρήστο Μανδά να αποκρούει. Ωστόσο, οι Κρητικοί δεν... πήραν το μήνυμα. Στο 19’, έπειτα από αντεπίθεση, ο Αχμάντ Μορέιρα έκανε την παράλληλη σέντρα κι ο Ροσέρο με προβολή άνοιξε το σκορ. Το σουτ του Τοράλ στο 38’, που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ζερόμ Πριόρ, ήταν ό,τι καλύτερο ως το τέλος του πρώτου μέρους.

Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα στο 49’ – θα ήταν... καρμπόν με το πρώτο – ωστόσο ο Ροσέρο αστόχησε από κοντά. Και το πλήρωσαν επτά λεπτά μετά. Υπέροχη συνεργασία των Μιγκέλ Μεγιάδο, Φιορίν Ντουρμισάι και Μιγκέλ Ανχελ Γκερέρο, με τελικό αποδέκτη τον Τοράλ που ισοφάρισε σε 1-1. Ο Ροσέρο σπατάλησε ακόμα μία εξαιρετική ευκαιρία με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, με τον Μανδά να διορθώνει με... στυλ το λάθος που ο ίδιος έκανε.

Στο 76’, ο Μπαλάν παραλίγο να γίνει ο... ορισμός της «χρυσής αλλαγής». Δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο 28χρονος Ρουμάνος φορ βρήκε δίχτυα έπειτα από το γύρισμα του Ικερ Μπιλμπάο. Ο Ντουρμισάι από κοντά απέτυχε να ισοφαρίσει στο 81’ ωστόσο το έκανε με εντυπωσιακό σουτ ο – επίσης αναπληρωματικός – Ντιουσέ στο 90’! Οι δυο ομάδες πήραν από ένα βαθμό, παραμένοντας ισόβαθμες και στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Πασχάλης Στάικος): Πρίορ, Σόρια, Εραμούσπε, Κιάκος, Παντελάκης, Μπιλμπάο, Καραχάλιος, Τζίμας (74’ Μπαλάν), Μορέιρα (88’ Μπαγκαλιάνης), Ροσέρο, Παμλίδης (64’ Ριένστρα).

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Μανδάς, Λάρσον, Μαρινάκης (46’ Τζου), Γκερέρο, Ντικό (30’ Ντουρμισάι), Βούρος, Διαμαντής (80’ Γιαννούλης), Τοράλ (71’ Ντιουσέ), Περέα (80’ Περέα), Μεγιάδο, Μπαλογιάννης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Δωρεά στους πληγέντες της Κρήτης από την οικογένειά του

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τα μέτρα στήριξης και η επόμενη ημέρα (εικόνες)

Βιασμός ανήλικης : Ποιος είναι ο 36χρονος - Νέες συλλήψεις την Κυριακή (εικόνες)