Ελληνοτουρκικά: δεκάδες παραβιάσεις στο Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σε νέες προκλήσεις μέσα από παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου προχώρησε για μια ακόμα μέρα η Άγκυρα.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, οι Τούρκοι παραβίασαν 45 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο, την Κυριακή 16/10. Οι παραβιάσεις έγιναν από 4 αεροσκάφη (3 ATR-72 και ένα 1 CN-235).

Τα αεροσκάφη, πραγματοποίησαν παραβιάσεις και 10 παραβασεις του εθνικού εναέριου χώρου, πάνω από το Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

