Αστυνομία προς Κούγια για Μπαλάσκα: τις θέσεις της ΕΛΑΣ της εκφράζουν μόνο οι εκπρόσωποι της

«Καρφιά» του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για τις τοποθετήσεις γύρω από την υπόθεση της 12χρονης και για το ΑΤ Ομόνοιας.



Να μην λαμβάνονται υπόψιν για τις υποθέσεις που χειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, οι τοποθετήσεις που γίνονται από μη αρμόδια στελέχη ζήτησε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια, ο οποίος, έβαλε στο στόχαστρο τον συνδικαλιστή αστυνομικό Σταύρο Μπαλάσκα, κατηγορώντας τον πως μιλάει για όλες τις υποθέσεις, όπως αυτή του καταγγελλόμενου βιασμού στο ΑΤ Ομόνοιας, αλλά και την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, δίχως όπως αναφέρει ο ποινικολόγος να έχει γνώση της δικογραφίας και δίχως να «τιμά» την στολή και τους συναδέλφους του.

Η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία λειτουργούν με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και η επίσημη θέση τους εκφράζεται κάθε φορά μέσα από τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις που πραγματοποιούν ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, οι Γενικοί Γραμματείς, ο Αρχηγός του Σώματος και ο εκάστοτε Εκπρόσωπος Τύπου.

Συνεπώς, τοποθετήσεις στα μέσα ενημέρωσης, που δεν πραγματοποιούνται από τους ανωτέρω αναφερόμενους, σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης ανήλικης, που χειρίζεται το τελευταίο διάστημα η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και για όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση του Σώματος.»

