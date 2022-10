Πολιτική

Τουρκία - μετανάστες στον Έβρο: προπαγάνδα σε... άπταιστα ελληνικά στο Twitter

Σε άπταιστα ελληνικά, ο Φεχρετίν Αλτούν, εξαπολύει πυρά στο Twitter για τους γυμνούς μετανάστες που άφησαν οι Τούρκοι στον Έβρο.

Νέα αντιπαράθεση Αθήνας – Άγκυρας ξέσπασε μετά την ανεύρεση 92 μεταναστών στον Έβρο, τους οποίους είχαν μεταφέρει εκεί οχήματα των τουρκικών Αρχών, στελέχη των οποίων στη συνέχεια άφησαν τους ανθρώπους εντελώς γυμνούς μέσα στο κρύο.

Η Άγκυρα, μέσα από αναρτήσεις του Φαχρετίν Αλτούν, εκπροσώπου της κυβέρνησης Ερντογάν, εξαπολύει πυρά κατά της Αθήνας για το περιστατικό και συνεχίζει τη ρητορική για νεκρούς μετανάστες στο Αιγαίο.

Χαρακτηριστικά, οι αναρτήσεις του Αλτούν, αναφέρουν σε άπταιστα ελληνικά:

"Η μηχανή των ελληνικών ψευδών ειδήσεων είναι και πάλι σε λειτουργία… Μπερδεύοντας την Ελλάδα με την Τουρκία, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τις αναρτήσεις ψευδών, λανθασμένων περιεχομένων προσπάθησε να καταδείξει τη χώρα μας ύποπτη.

Η Ελλάδα με αυτές τις μάταιες και επιπόλαιες προσπάθειες έδειξε για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο ότι δεν σέβεται την αξιοπρέπεια αυτών των καταπιεσμένων ανθρώπων, ενώ δημοσίευσε τις φωτογραφίες των προσφύγων που έχει απελάσει ιδιοποιούμενη τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Οι ελληνικές αρχές συνεργαζόμενες με τη Frontex, πρέπει να λογοδοτήσουν για τα μωρά που έγιναν αιτία να πνιγούν στο Αιγαίο, τους ανθρώπους που έγδυσαν, χτύπησαν με ζώνες και άφησαν να πεθάνουν από το κρύο στον Έβρο.

Καλούμε την Ελλάδα να εγκαταλείψει την απάνθρωπη στάση της απέναντι στους πρόσφυγες το συντομότερο δυνατό, να βάλει τέλος στις αβάσιμες κατηγορίες κατά της Τουρκίας και να επιδείξει κρατική σοβαρότητα."

