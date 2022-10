Αθλητικά

Αστέρας - Παναιτωλικός: Όλα... μηδέν στην Τρίπολη

Δεν έβγαλε νικητή το παιχνίδι μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του Παναιτωλικού.



Έπειτα από ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Από ένα ημίχρονο είχαν οι δυο ομάδες, σε ματς που γρήγορα θα ξεχαστεί.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στο ξεκίνημά του κι η πρώτη ευκαιρία άργησε να έρθει. Στο 27’, ο Τζόναθαν Μόρσεϊ βρήκε με κεφαλιά σε πλεονεκτική θέση τον Δημήτρη Κολοβό, το σουτ του οποίου κόντραρε στον Χουάν Μουνάφο, αλλά δεν ξεγέλασε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ήταν κι η τελευταία του πρώτου μέρους, με τα «καναρίνια» να έχουν τον έλεγχο.

Οι Αρκάδες του Ηρακλή Μεταξά μπήκαν με μεγαλύτερη διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, πλην μιας φάσης στο 49’, με τον Πίτσου Ατιένζα να αστοχεί εξ επαφής με προβολή έπειτα από το φάουλ του Ζουλιάν Μπαρτόλο, δεν απείλησαν περισσότερο την εστία του Αντώνη Στεργιάκη. Το σουτ του Φεντερίκο Αλβαρες στο 64’ δε βρήκε στόχο ενώ στο 77’, αυτό του Γιόχαν Μάρτενσον, μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.

Κι αφού και το σουτ του Ματίας Ιγκλέσιας (84’) κι η ατομική ενέργεια του Αντριαν Ριέρα (85’) δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους, τα πάντα τελείωσαν. Οι δυο ομάδες πήραν από ένα βαθμό αλλά σίγουρα αυτή του Γιάννη Αναστασίου έφυγε πιο ικανοποιημένη από την Τρίπολη, μένοντας κοντά στην πρώτη εξάδα κι αφήνοντας τον Αστέρα τρεις βαθμούς πίσω της.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Ατιένζα, Γκαρντάβσκι (56’ Καρμόνα), Αλβαρες, Ιγκλέσιας (85’ Ντομίγνκεθ), Μουνάφο, Στάνκο (56’ Σίτο), Τιλίκα, Μπαρτόλο (85’ Ριέρα), Κρέσπι (67’ Μπαράλες).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Στεργιάκης, Μπακάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Μλάντεν, Μάρτενσον, Ντίας, Μόρσεϊ (77’ Ντουάρτε), Σενγκέλια (89’ Ξενιτίδης), Κολοβός (88’ Ζοάο Πέδρο).

