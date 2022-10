Γαλλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Mikaben - Κατέρρευσε στην σκηνή (βίντεο)

Πολιτισμός

Ο Αϊτινός τραγουδιστής Michael Benjamin, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Mikaben, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου πάνω στη σκηνή, στη διάρκεια συναυλίας στο Accor Arena στο Παρίσι, σε ηλικία 41 ετών, ανακοίνωσε η διεύθυνση του συναυλιακού χώρου.

Ο Mikaben, ο οποίος τραγουδούσε εκείνη την ώρα μαζί με το μουσικό συγκρότημα από την Αϊτή kompa Carimi, "πέθανε έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε πάνω στη σκηνή και παρά την παροχή πρώτων βοηθειών", έγραψε στο Twitter η ομάδα του Accor Arena, δηλώνοντας συγκλονισμένη από την είδηση.

Η συναυλία διακόπηκε άμεσα και στη συνέχεια εκκενώθηκε ο συναυλιακός χώρος, σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τραγουδιστής κατέρρευσε ξαφνικά καθώς αποχωρούσε από τη σκηνή.

Είχε προσκληθεί από το συγκρότημα Carimi, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 2000, για μια και μοναδική συναυλία στη Γαλλία.

Γεννημένος στο Πορτ-ο-Πρενς το 1981 ο Μίκαμπεν ήταν τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός. Είχε ερμηνεύσει αρκετά επιτυχημένα τραγούδια με το συγκρότημα Carimi, μεταξύ των οποίων το "Baby I Missed You" ή "Fanm sa Move".





