Ενεργειακή κρίση - Καύσιμα: νέα επιδότηση για το πετρέλαιο

Περισσότερα κονδύλια για μέτρα στήριξης που αφορούν το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο διαθέτει το οικονομικό επιτελείο.

Του Νίκου Ρογκάκου

Νέο πακέτο επιδοτήσεων στα καύσιμα έρχεται και μάλιστα εσπευσμένα στο κυβερνητικό τραπέζι, με στόχο την μείωση των τιμών των καυσίμων και την ανακούφιση καταναλωτών και επαγγελματιών. Το ύψος του πακέτου προσδιορίζεται σύμφωνα με πληροφορίες, στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Βέβαια την τελική απόφαση θα την πάρει το οικονομικό επιτελείο, αφού λάβει υπόψιν τα έσοδα του προϋπολογισμού, τα οποία με οδηγό τον ΦΠΑ συνεχίζουν την αυξητική πορεία τους και σε συνδυασμό με την ισχυρότερη από τις προβλέψεις ανάπτυξη απελευθερώνουν δημοσιονομικό χώρο για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στήριξης της κοινωνίας που δυσανασχετεί από τη λαίλαπα των ανατιμήσεων.

Βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η επαναφορά της επιδότησης των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, που αποσύρθηκε τον περασμένο μήνα με αποτέλεσμα οι τιμές από την 1η Οκτωβρίου να πατούν γκάζι αφήνοντας πίσω ακόμη και την αμόλυβδη βενζίνη. Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά η τιμή στο diesel έχει ανέβει στα 2,121 ευρώ το λίτρο, ενώ η βενζίνη βρίσκεται στα 2,034 ευρώ.

Με δεδομένο ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης αποτελεί βασικό φίλτρο για το κόστος των προϊόντων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει συναγερμός για τον κίνδυνο νέων κυμάτων ακρίβειας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται και η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η υφιστάμενη ισχύς του μέτρου ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους και υπάρχουν σκέψεις για συνέχιση της επιδότησης τουλάχιστον για ένα τρίμηνο ή και μέχρι τον Απρίλιο που λήγει η χειμερινή διάθεση.

Επισημαίνεται ότι στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού υπάρχει πρόβλεψη για αποθεματικό 1 δισ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών το 2023, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά το σκέλος των επιδοτήσεων.

Ωστόσο μέσα σε αυτό το ποσό βρίσκονται και οι επιδοτήσεις για το ρεύμα.

Ειδικότερα, στο τραπέζι βρίσκονται οι εξής προτάσεις:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: Επαναφορά τουλάχιστον για ένα τρίμηνο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης καθώς οι μεταφορικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος από την αύξηση των τιμών, το οποίο μεταφέρεται εν μέρει στις τελικές τιμές των προϊόντων. Η πιθανότερη ημερομηνία έναρξης του μέτρου είναι η 1η Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται η παρέμβαση να έρθει νωρίτερα, ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο των διεθνών τιμών και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται επέκταση της επιδότησης, ακόμη και μέχρι τον Απρίλιο του 2023 που λήγει η σεζόν της χειμερινής διάθεσης, αλλά και αύξηση του ποσού της επιδότησης πάνω από τα 25 λεπτά (20 λεπτά + ΦΠΑ)... Οπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο τέλος Δεκεμβρίου και ανάλογα με τις τιμές του πετρελαίου που θα επικρατούν στην αγορά θα ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις. Επισημαίνεται ότι η συνολική δαπάνη για τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο εκτιμάται σε 250 εκατ. ευρώ.?

