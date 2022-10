Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Η απολογία της μάνας και τριών συλληφθέντων για βιασμό της ανήλικης

Τι καταλογίζεται στην 37χρονη για μαστροπεία και τι απαντά για την ανήλικη κόρη της. Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθούν και τρεις άνδρες με την κατηγορία του βιασμού της ανήλικης.

Με θέση άρνησης στη βαριά κατηγορία που της αποδίδουν οι δικαστικές αρχές, ότι εκπόρνευε το παιδί της, θα μεταχθεί μετά το μεσημέρι ενώπιον της Ανακρίτριας η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η 37χρονη γυναίκα καλείται σήμερα να δώσει απαντήσεις σε όσα καταλογίζονται στο κατηγορητήριο που συνέταξε σε βάρος της, την περασμένη Τετάρτη, η 33η Τακτική Ανακρίτρια που εξέδωσε εναντίον της ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της διακεκριμένης μαστροπείας.

Η κατηγορία που η μητέρα του παιδιού «μοιράζεται» με τον ήδη προσωρινά κρατούμενο τον 53χρονο πρώην εργοδότη της, αφορά συγκεκριμένα στοιχεία που, κατά τη δικογραφία, την τοποθετούν στην πλευρά με εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά το κοριτσάκι.

Στοιχεία που σχετίζονται με μικρά χρηματικά ποσά που φαίνεται να έχει δεχθεί σε λογαριασμό της τα οποία, σύμφωνα με τον εκ των συνηγόρων της Απόστολο Λύτρα, δεν εμβάστηκαν από τον συγκατηγορούμενο της για μαστροπεία, αλλά από άλλα πρόσωπα. Φαίνεται, επίσης, πως ένα από τα στοιχεία που την φέρνουν αντιμέτωπη με τη δικαστική λειτουργό είναι η ενεργοποίηση του ψεύτικου προφίλ του κοριτσιού σε ιστότοπο ραντεβού, από το WiFi του σπιτιού. Το στοιχείο αυτό, κατά τη δικογραφία, καθιστά την 37χρονη μητέρα ύποπτη ως συνδιαχειρίστρια του επίμαχου λογαριασμού που είχε δημιουργήσει ο 53χρονος.

Η θέση της κατηγορουμένης είναι κάθετη, πως δεν έκανε ποτέ κάτι σε βάρος του παιδιού και πως όταν πληροφορήθηκε από συγγενικό της πρόσωπο όσα γίνονταν με τον 53χρονο, την έκαναν έξαλλη. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της, η γυναίκα επικαλείται τα μηνύματα που φαίνεται να του είχε στείλει, στα οποία εμφανίζεται έξαλλη και απειλεί να «του φάει το λαρύγγι».

Ο ίδιος ο 53χρονος, λίγες ώρες πριν εκδοθεί το ένταλμα για τη μητέρα, απολογούμενος ενώπιον της Ανακρίτριας για βιασμό και μαστροπεία σε βάρος της 12χρονης, φέρεται να έβαλε την 37χρονη στο κάδρο της μαστροπείας, λέγοντας πως θεωρεί ότι «η μητέρα γνώριζε».

Κατά τον 53χρονο, ο οποίος αποδέχθηκε μόνο ότι «είχε συνευρεθεί» με το παιδί, η 12χρονη του είχε πει πως πριν από εκείνον «είχε πάει και με άλλους άντρες». Η συνήγορος της 37χρονης Ασπασία Ταραχοπούλου δήλωσε πως όσα ισχυρίστηκε ο 53χρονος στην Ανακρίτρια αποδεικνύουν ουσιαστικά πως η μητέρα του κοριτσιού δεν γνώριζε τίποτα.

Η υπεράσπιση της μητέρας του παιδιού επιμένει πως δεν υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος της και πως όσα την κατέστησαν κατηγορούμενη δεν είναι σημαντικά και πάντως υπάρχουν εξηγήσεις που θα παραθέσουν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού. Ειδικά για τα ποσά που εντοπίστηκαν στον λογαριασμό της μητέρας, ο κ. Λύτρας έχει δηλώσει πως «η 12χρονη έχει δώσει εξηγήσεις για το πώς έγινε η διαδικασία, ότι πήρε το ΙΒΑΝ της μητέρας και είχε στην κατοχή της την κάρτα, το οποίο το έδωσε στον Μίχο. Αυτό έχει πει η μικρή».

Ενώπιον της Ανακρίτριας θα οδηγηθούν σήμερα και οι άλλοι δύο συλληφθέντες έπειτα από εντάλματα, 33 και 36 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να είχε καταθέσει χρήματα σε λογαριασμό της μητέρας και να είχε έρθει σε επαφή με το παιδί μέσω Viber. Ο δεύτερος φαίνεται πως ήταν «πελάτης» του 53χρονου.

Επίσης, το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί, μετά τον εισαγγελέα, στην Ανακρίτρια και ο 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης.

Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της δευτέρας ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης, δικηγόρος του 33χρονου που συνελήφθη πριν από λίγες ώρες. Ο δικηγόρος είπε πως ο 33χρονος αρνείται ότι ήρθε ποτέ σε σεξουαλική επαφή με την 12χρονη, αν και την συνάντησε δύο φορές.

Μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος αποκάλυψε πως πως «στο πρώτο ραντεβού που είχε κλείσει με την ανήλικη, εκείνη του ζήτησε να βάλει πετσέτες στα παράθυρα του αυτοκινήτου», για να μην φαίνεται τι γίνεται στο εσωτερικό του οχήματος, συμπληρώνοντας πως κάτι τέτοιο δεν έγινε καθώς ο πελάτης του, όπως ισχυρίζεται «έχει χρόνια κατάθλιψη και κλειστοφοβία».

Γιαγιά 12χρονης: Δεν με αφήνουν να την δω - Προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της (βίντεο)

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε και η γιαγιά της 12χρονης, που βιάστηκε κατ΄ επανάληψη και εκπορνεύτηκε, σύμφωνα με τις Αρχές σε γνώση και της μητέρας της.

«Είμαι μαζί του μέρα-νύχτα, είμαι κοντά του. Ήμουν στο (ενν. Νοσοκομείο) Παίδων και τώρα πήγανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και δεν με αφήνουν να πάω και να το δω. Μέχρι χθες το μεσημέρι ήμουν εκεί. Προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του», είπε η γιαγιά σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κορίτσι, ενώ επεσήμανε πως μιλάει διαρκώς με ψυχολόγους, ενώ τα αδέλφια της διαρκώς κλαίνε και ζητούν την μητέρα τους.

