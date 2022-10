Κόσμος

Βρετανία - Λιζ Τρας: προσπάθεια ανατροπής της από την πρωθυπουργία

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα για βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος που θα προσπαθήσουν να αποπέμψουν άμεσα την πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

Περίπου 100 μέλη των Τόρις θα κινήσουν διαδικασίες με σκοπό να αποπέμψουν τη Λιζ Τρας από τον θώκο της πρωθυπουργού της Βρετανίας εντός της εβδομάδας, παρά την προειδοποίηση της επικεφαλής της κυβέρνησης του Συντηρητικού Κόμματος ότι η κίνηση μπορεί να οδηγήσει στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, αναφέρει ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας Daily Mail χθες Κυριακή.

Τα εκατό και πλέον μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων που ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του Συντηρητικού Κόμματος φέρονται να ετοιμάζονται να επιδώσουν επιστολές με τις οποίες θα εκφράζουν τη δυσπιστία τους προς την κυρία Τρας στον Γκρέιαμ Μπρέιντι, τον επικεφαλής της επιτροπής των Τόρις που οργανώνει τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη της ή του ηγέτη της παράταξης, κατά το ρεπορτάζ της Μέιλ, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Βρετανία, που παραμένει βυθισμένη σε πολιτική κρίση, γνώρισε τρεις πρωθυπουργούς μετά το Brexit, την αποχώρησή της από την ΕΕ, το 2016.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, οι εκατό και πλέον βουλευτές θα καλέσουν τον κ. Μπρέιντι να πει στην κυρία Τρας ότι «ο χρόνος της τέλειωσε» ή να αλλάξει τους κομματικούς κανόνες ώστε να επιτραπεί άμεσα η διεξαγωγή διαδικασίας ψήφου εμπιστοσύνης στην ηγεσία.

Ο κ. Γκρέιαμ λέγεται πως εναντιώνεται στην πρωτοβουλία, επιχειρηματολογώντας πως η πρωθυπουργός Τρας και ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ αξίζουν να τους δοθεί μια ευκαιρία να παρουσιάσουν τη στρατηγική τους για την οικονομία ανακοινώνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό την 31η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η εφημερίδα The Times από την πλευρά της ανέφερε χθες πως κάποιοι κοινοβουλευτικοί διεξάγουν μυστικές συνομιλίες για την αντικατάσταση της κυρίας Τρας.

Η νέα πρωθυπουργός, που ανέλαβε την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και της κυβέρνησης μόλις τον περασμένο μήνα, υποσχόμενη να μειώσει τους φόρους, μάχεται για την πολιτική της επιβίωση μετά την άτακτη εγκατάλειψη τμημάτων-κλειδιών του προγράμματός της.

Η χαοτική διαχείριση της οικονομίας κλιμάκωσε τη δυσαρέσκεια στο κόμμα της, που φέρεται να βρίσκεται πολύ πίσω από τους Εργατικούς (την αξιωματική αντιπολίτευση) σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

