Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική αποκλιμάκωση της στιγμής για το ηλεκτρικό ρεύμα καταγράφεται για τη σημερινή μέρα σύμφωνα με τα δεδομένα της προ ημερησίας αγοράς του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Σημαντική αποκλιμάκωση της στιγμής για το ηλεκτρικό ρεύμα καταγράφεται για τη σημερινή μέρα σύμφωνα με τα δεδομένα της προ ημερησίας αγοράς του χρηματιστηρίου ενέργειας. Συγκεκριμένα η μέση τιμή για σήμερα Δευτέρα είναι 199,91 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 278,85 ευρώ που ήταν την προηγούμενη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου. Συνολικά από την Παρασκευή η τιμή του ρεύματος μειώθηκε κατά 25 % (από 266 σε 199 ευρώ ανά μεγαβατώρα). Είναι χαρακτηριστικό ότι η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που καταγράφηκε τιμή χαμηλότερη από 200 ευρώ ήταν η Πέμπτη 19 Ιουνίου (με 167,41 ευρώ).

Οι - σχετικά με τους προηγούμενους μήνες - μειωμένες τιμές μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο σημαίνουν πιθανότατα ότι τα ονομαστικά τιμολόγια ρεύματος για το Νοέμβριο που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη 20 Οκτωβρίου θα είναι αντίστοιχα μειωμένα και κατ' επέκταση θα είναι μικρότερες οι ανάγκες επιδότησης των λογαριασμών.

Η μέση χρηματιστηριακή τιμή για το ρεύμα μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο είναι 266,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ συγκριτικά η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου ήταν 416,87 ευρώ και του Αυγούστου 436,53 ευρώ.

Η μείωση της τιμής για σήμερα Δευτέρα αποδίδεται στο συνδυασμό της υποχώρησης της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου με την υψηλή παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές. Η τιμή του φυσικού αερίου την Παρασκευή στην αγορά της Ολλανδίας έπεσε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών κάτω και από τα 140 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για το λόγο αυτό η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται σήμερα κάτω από 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Ως προς τις ΑΠΕ, το μερίδιο στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης διαμορφώνεται σήμερα στο 62,4 % (68,1 % μαζί με τα υδροηλεκτρικά και τις ΑΠΕ της Κρήτης). Αντίστοιχα το μερίδιο του φυσικού αερίου υποχωρεί στο 11,1 % και του λιγνίτη στο 4,4 %. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Wind Europe το μερίδιο μόνο των αιολικών στην κάλυψη της ζήτησης χθες Κυριακή ήταν 58 %, ποσοστό που ήταν το δεύτερο πανευρωπαϊκά μετά τη Δανία που έφθασε στο 113 %.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: Επιθέσεις με drone “καμικάζι” σε πολυκατοικίες

Υμηττός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Τραυματίστηκε γυναίκα (βίντεο)