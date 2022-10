Αθλητικά

“Χρυσή Μπάλα”: Ο Μπενζεμά το απόλυτο φαβορί

Η ώρα της στέψης για τους κορυφαίους έφτασε! Ο Μπενζεμά διάδοχος διαδέχεται Λιονέλ Μέσι, επτά φορές κάτοχο του βαρβείου.

Ανεξίτηλη στην μνήμη του Καρίμ Μπενζεμά, θα μείνει η 17η Οκτωβρίου 2022. Απόψε το βράδυ (σ.σ. περίπου στις 21:30 ώρα Ελλάδας), ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, θα παραλάβει την «Χρυσή Μπάλα», το κορυφαίο βραβείο σε ατομικό επίπεδο για έναν ποδοσφαιριστή, που απονέμει σε ετήσια βάση το γαλλικό περιοδικό «France Football».

Ο 34χρονος άσος, είναι το απόλυτο φαβορί, ενώ αντίθετα, στην κατηγορία των γυναικών, οι βασικές υποψήφιες είναι δύο και συγκεκριμένα, η Ισπανίδα, Αλεξία Πουτέγιας και η Αγγλίδα, Μπεθ Μιντ.

Η τελετή, θα φιλοξενηθεί στο «Theatre du Chatelet», στο Παρίσι, ενώ τα υπόλοιπα βραβεία που θα απονεμηθούν, είναι το τρόπαιο Kopa για τον καλύτερο νεαρό παίκτη), το νέο «βραβείο Socrates», που αφορά άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι συμμετέχουν σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις, το «τρόπαιο Μίλερ» για τον καλύτερο σκόρερ και το «τρόπαιο Γιασίν», για τον κορυφαίο τερματοφύλακα.

Το αποκορύφωμα της φαντασμαγορικής βραδυάς, θα γίνει λίγο πριν τις 23:00 ώρα Ελλάδας, όταν θα ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμο του παίκτη, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Λιονέλ Μέσι, επτά φορές κάτοχο του βαρβείου.

«Εάν δεν το... ακυρώσουν, πιθανότατα θα κερδίσει αυτήν την Χρυσή Μπάλα», είπε χαμογελώντας ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, κατά την διάρκεια συνέντευξης στο ισπανικό κανάλι «Movistar +».

Ο Πολωνός επιθετικός, δεύτερος στην βράβευση του 2021, προφανώς δεν έχει... χωνέψει την ακύρωση της τελετής το 2020, λόγω της πανδημίας Covid-19, όταν ήταν κατά γενική ομολογία, ο επικρατέστερος για το τρόπαιο.

Ο Μπενζεμά εμφανίζεται ως ο Νο. 1 υποψήφιος αφού κατέκτησε το Champions League, το ισπανικό πρωτάθλημα και το Nations League, σημειώνοντας 50 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Αυτό που άλλαξε, είναι τα στατιστικά στοιχεία, αλλά το παιχνίδι μου είναι το ίδιο από τότε που ήμουν παιδί», επεσήμανε ο Γάλλος άσος, λίγο πριν την απονομή.

Τα διαφοροποιημένα κριτήρια, που ισχύουν από εφέτος για την «Χρυσή Μπάλα», αφορούν στην «ατομική απόδοση» και στον «αποφασιστικό και εντυπωσιακό χαρακτήρα» των υποψηφίων, που περιορίζει τις πιθανότητες να αναδειχθεί ο νικητής, από το σύνολο της καριέρας του ή τον αντίκτυπο που διαθέτει.

Ο Μπενζεμά έχει ήδη κατακτήσει το τρόπαιο της UEFA για τον καλύτερο παίκτη, αυτό το καλοκαίρι. Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο (20 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου), η κατάκτηση των πιο διάσημων ατομικών βραβείων, αναμένεται να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του έμπειρου επιθετικού με τις 97 διεθνείς συμμετοχές, ενόψει και της επιστροφής τους στους «πετεινούς», μετά από πέντε και πλέον, χρόνια απουσίας.

Παράλληλα, η «Χρυσή Μπάλα» των γυναικών, φαίνεται πολύ πιο «ανοικτή» για την τέταρτη φορά που θα απονεμηθεί.. Η 28χρονη κάτοχος του τροπαίου, Αλεξία Πουτέγιας, κατέκτησε σχεδόν απροσδόκητα το τρόπαιο της UEFA για την καλύτερη παίκτρια της χρονιάς στα τέλη Αυγούστου, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη και της «κόστισε» την συμμετοχή στο Euro.

Από την πλευρά της, η 27χρονη επιθετικός της Αρσεναλ, Μπεθ Μιντ, είναι μία άξια αντίπαλος, καθώς αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια και κορυφαία σκόρερ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που κέρδισε τον Ιούλιο η εθνική Αγγλίας.

