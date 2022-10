Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: Άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη

Ένα σκαλοπάτι ψηλότερα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Με τεράστια διαφορά στην πρώτη θέση η Σβιάτεκ.

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι αυτήν την εβδομάδα στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εκμεταλλεύτηκε την πτώση της Πάολα Μπαντόσα (-4) και ανέβηκε στην εξάδα, ενώ στην πρώτη θέση και με τεράστια διαφορά από τις συναθλήτριες της, παραμένει η Πολωνή πρωταθλήτρια, Ιγκα Σβιάτεκ με 10.835 βαθμούς.

Η κατάταξη της πρώτης δεκάδας, έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 10.835 βαθμοί

2. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.555

3. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 3.796

4. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 3.515

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 3.417

6. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.346

7. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 3.082

8. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 3.010

9. Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 2.960

10. Καρολίν Γκαρσιά (Γαλλία) 2.924

