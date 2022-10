Πολιτική

Μηταράκης: Στον ΟΗΕ για τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα νέα δεδομένα στην ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται από την Τουρκία.

Σκληρή κριτική στην Τουρκία άσκησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης για το σοκαριστικό περιστατικό με την διάσωση 92 μεταναστών στον Έβρο από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες τους εντόπισαν γυμνούς και κακοποιημένους.

Ο κ. Μηταράκης μιλώντας στο ΣΚΑΪ, επεσήμανε πως «ακόμη ένα θλιβερό επεισόδιο γράφτηκε στον Έβρο, με την Τουρκία σε ρόλο πρωταγωνιστή, να εργαλειοποιεί εκ νέου μετανάστες, αυτή τη φορά 92 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν γυμνά και τραυματισμένα στον Έβρο».

Συνεχίζοντας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε πως έχει ζητήσει και θα δει την ερχόμενη Δευτέρα τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχει ήδη ενημερώσει και τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κάνει έναν κύκλο επαφών και «θα δείξω τις φωτογραφίες, ενώ έχουμε κι άλλο υλικό, όπως βίντεο».

«Η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση καθώς αυτοί οι 92 βρέθηκαν από την ίδια τη Frontex οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό. Αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, βρέθηκαν αντικείμενο εξευτελιστικής συμπεριφοράς στην Τουρκία και στάλθηκαν προς την Ελλάδα. Βρίσκονται ήδη σε ελληνικό έδαφος και θα μεταφερθούν στο ΚΥΤ Φυλακίου. Βλέπουμε μια προσπάθεια της Τουρκίας- επικοινωνιακά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει.. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής τους βοήθησαν να φτάσουν στα σύνορα. Θέλω να σας πω ότι και οι 38 του Έβρου είχαν πει αντίστοιχα ότι η τουρκική στρατοχωροφύλακη τους πήγε στα σύνορα και τους πίεσε τότε να περάσουν προς την Ελλάδα.

Η Τουρκία ξέρετε εν όψει της δικιάς της προεκλογικής περιόδου των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε ο Ερντογάν, το μεταναστευτικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που συζητιούνται από την τουρκική κοινή γνώμη, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κύμα μεταναστών να έρθει προς την ΕΕ. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε πει ότι κάτι τέτοιο δε θα το επιτρέψουμε. Παρά την πίεση που δεχόμαστε φέτος είναι οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Για να έχει και ο κόσμος μια αίσθηση των αριθμών, το 2015 είχαν μπει περίπου 1 εκατ. άνθρωποι στη χώρα μας, το '19 72.000, πέρυσι 8.500 και φέτος μέχρι στιγμής 11.000. Άρα οι ροές προς τη χώρα μας είναι χαμηλές, με αποτέλεσμα από τις 121 δομές που λειτουργούσαν στη χώρα μας να παραμένουν μόνο 34», τόνισε ο κύριος Μηταράκης.

Για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται: «Προσπαθούν επικοινωνιακά να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός για να γυρίσουν την ιστορία. Νομίζω σε όλες τις ιστορίες που έχουν συμβεί τελευταία με την Τουρκία, η χώρα μας έχει καταφέρει να αποδείξει ότι αυτά τα περιστατικά έγιναν όπως τα περιγράφουμε εμείς. Το γεγονός ότι τους συγκεκριμένους τους παρέλαβε η Frontex δίνει μεγαλύτερο βάρος στα δικά μας επιχειρήματα. Εγώ είχα πει προς την Τουρκία προχθές με tweet που έκανα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να διερευνήσει το περιστατικό. Η Τουρκία από ότι φαίνεται δεν το διερευνά γιατί το γνωρίζει. Να πω μια λέξη μόνο πάνω σε αυτό. Την άλλη Δευτέρα έχω ζητήσει και θα δω στη Νέα Υόρκη, τον Πρόεδρο της Γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχω ήδη ενημερώσει και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνω και έναν κύκλο επαφών ώστε δια ζώσης να τους δείξω τις φωτογραφίες, έχουμε κι άλλο υλικό, έχουμε βίντεο».

Σχετικά με τη στάση της Αντιπολίτευσης: «Δεν είχαμε πάντα αυτή τη στάση από την αντιπολίτευση. Πριν λίγο καιρό ανέβασα ένα βίντεο, λίγο παλαιότερο, δεχόμενος την κριτική από το εσωτερικό της Αριστεράς στη χώρα μας».

Για τις ισορροπίες στο Αιγαίο ανέφερε ότι «πριν λίγα χρόνια συζητούσαμε να πάρουμε F-16 και η Τουρκία F-35. Και πλέον η Ελλάδα έχει τα F-35. Είναι χαρακτηριστικό του πόσο έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη χρονιά, υπάρχει μια ανησυχία και δεν την κρύβουμε. Θα ήτα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε από τις πρώτες εκλογές, το εκλογικό νόμο των δεύτερων Κυριακών. Υπάρχουν τελεσίγραφα προς την Τουρκία από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και άλλες χώρες, οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Ακσάμ, σε άρθρο της με τίτλο, «Προστάτευσαν την Αθήνα, συκοφάντησαν την Τουρκία: Ψεύτικες συντεταγμένες από την Frontex», υποστηρίζει ότι, «σε έκθεση της ΕΕ αναφέρεται ότι στο επεισόδιο στις 27 Ιουλίου 2020 για να δείξουν σαν να και οι απωθήσεις έγιναν σε τουρκικά χωρικά ύδατα άλλαξαν τις συντεταγμένες».

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: Επιθέσεις με drone “καμικάζι” σε πολυκατοικίες

Υμηττός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Τραυματίστηκε γυναίκα (βίντεο)