Δίκη Χρυσής Αυγής - Πλεύρης: ναζιστικός χαιρετισμός με τον Μεταξά... ανά χείρας (εικόνες)

Αμετανόητος ο δικηγόρος του Ιωάννη Λαγού, προκαλεί εκ νέου με τον ναζιστικό χαιρετισμό του μεσα στην δικαστική αίθουσα, κρατώντας και βιβλιο για τον δικτάτορα Μεταξά.

Δεν αλλάζει τακτική - και το ερώτημα είναι ποιος ειναι ο απώτερος στόχος της - ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος για τρίτη φορά χαιρέτησε ναζιστικά μέσα στο δικαστήριο, στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Μάλιστα, αυτήν την φορά ο Κωνσταντίνος Πλεύρης κρατούσε βιβλίο με τον Ιωάννη Μεταξά αλλά και με τον σύμβολο του κόμματος της 4ης Αυγούστου.

Ακόμη, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, συνήγορος του Ιωάννη Λαγού, έδειξε ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την «Εθνική Οργάνωση Νεολαίας» του Μεταξά, όπου άπαντες χαιρετούσαν ναζιστικά.

Δείτε εικόνες του Κωνσταντίνου Πλεύρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής:

Μετά την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, Ο Κώστας Πλεύρης πήρε τον λόγο, μίλησε για «αυνάνες της Αριστεράς», χαιρέτισε ναζιστικά και δήλωσε υποστηρικτής του Ιωάννη Μεταξά.

Ο διάλογος του Κωνσταντίνου Πλεύρη με την έδρα:

Πλεύρης: Κάποιες εφημερίδες έγραψαν ότι ο Λαγός είναι πρώην ευρωβουλευτής. Κάποιοι τον αποκαλούν εδώ δολοφόνο. Υπάρχει παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας. Υπάρχει απόφαση που λέει ότι ο Κωνσταντίνος Πλεύρης έχει σχέση με τον ελληνικό εθνικισμό και όχι με τον ναζισμό και να μην ακούτε τους “αυνάνες της Αριστεράς”.

Πρόεδρος δικαστηρίου: Πιστεύετε ότι ευνοείτε τον πελάτη σας με αυτά που λέτε;

Πλεύρης: Εμείς πιστεύουμε στον Μεταξά και χαιρετάμε έτσι (σημ: σηκώνει το χέρι σε ναζιστικό χαιρετισμό).

Παπαδάκης (δικηγόρος): Ο Μεταξάς ακολούθησε τον Χίτλερ. Να μας πει ποιος παρέδωσε την Μακεδονία στην Κατοχή. Ακούσαμε για “αυνάνες της Αριστεράς”. Είναι ελεγχόμενος για το ναζιστικό χαιρετισμό. Η ανοχή πρέπει να τελειώνει.

Έπειτα αποχώρησε από την αίθουσα και συνεχίστηκε η διαδικασία, με την κατάθεση αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ, που ήταν μεταξύ εκείνων που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, μετά από την επίθεση που δέχθηκε ο Παύλος Φύσσας.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης καταδίκασε απερίφραστα τον ναζιστικό χαιρετισμό του πατέρα του, μέσα στη δικαστική αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής, ήδη απο την πρώτη φορά, στις 11 Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε μεταξύ άλλων "Ο πατέρας μου ποτέ δεν έχει κρύψει την ιδεολογία του που η Δημοκρατία επιτρέπει στον καθένα να έχει. Εδώ έχουν γίνει δύο τρομακτικά ατοπήματα για τα οποία εγώ ανατρίχιασα. Το πρώτο είναι ότι ο χαιρετισμός γίνεται μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου. Και το δεύτερο, με συγχωρείτε, αυτό χωρίς να έχω καμία ευθύνη, με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα, είναι ότι ο χαιρετισμός γίνεται μπροστά σε μία μητέρα που το παιδί της δολοφονήθηκε από έναν Ναζί, στη Μάγδα τη Φύσσα, σε μια γυναίκα που δολοφόνησαν το παιδί της. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι αποκτήνωση".

