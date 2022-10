Κοινωνία

Κολωνός: Τα αδέλφια της 12χρονης στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Το Χαμόγελο του Παιδιού» ασπίδα προστασίας και για τα έξι ανήλικα παιδιά της οικογένειας στην φρικτή υπόθεση κακοποίησης. Η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Στέγη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν βρει από την Παρασκευή τα έξι ανήλικα αδέρφια της οικογένειας της 12χρονης, σε εφαρμογή της αρχής του Οργανισμού να να μη χωρίζονται τα αδέρφια, σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκονται.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως φορέας προάσπισης και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, και με αφορμή την έντονη δημοσιότητα και εκτεταμένη δημοσιογραφική κάλυψη που έχει λάβει η υπόθεση της κακοποίησης ανήλικης, ενημερώνει ότι:

Αντιλαμβανόμενο τη μεγάλη ανάγκη λειτουργίας οργανωμένων και ποιοτικών χώρων φιλοξενίας παιδιών, όπου τα αδέλφια θα παραμένουν ενωμένα, και συμμεριζόμενο την αγωνία και το ενδιαφέρον της Εισαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών κας Χασάπη, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου να μη χωριστούν τα ανήλικα αδέλφια της οικογένειας: Από το βράδυ της Παρασκεύης 14 Οκτωβρίου, έχει αναλάβει την απόλυτη φροντίδα και προστασία και των έξι ανήλικων παιδιών, ενωμένα σαν μία γροθιά!

Ο Οργανισμός, συνεπής στις αρχές του να μη χωρίζονται τα αδέλφια, έχει πολλές φορές στο παρελθόν φιλοξενήσει 7, 5, 3 κ.ο.κ. αδέλφια, κορίτσια και αγόρια, διαφορετικών ήλικιών, ακόμη και στην ηλικία των 16 και 17 ετών, όπως τα αδέλφια της συγκεκριμένης οικογένειας. Αντιθέτως, τα κρατικά ιδρύματα δέχονται μόνο αγόρια ή κορίτσια, και όχι μεγαλύτερης ηλικίας, με αποκορύφωμα την πρόσφατη κοινή Υπουργική Απόφαση 40494/3.5.2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω της οποίας προωθείται η ημιαυτόνομη διαβίωση για παιδιά άνω των 15 ετών, που έχουν στερηθεί μια υγιή οικογένεια, έχουν βιώσει καταστάσεις εγκατάλειψης, παραμέλησης και κακοποίησης και δεν μπορούν να αποκατασταθούν μέσω του θεσμού της αναδοχής ή υιοθεσίας.

Βάσει της νέας νομοθεσίας που είναι σε ισχύ, τα έξι αδέλφια αναπόφευκτα θα διασκορπίζονταν σε κρατικά ιδρύματα απομακρυσμένων περιοχών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι είναι ο μόνος Οργανισμός που θα μπορούσε να δώσει αυτή τη λύση, όπως και τελικά έπραξε για το καλό των παιδιών.

Δίπλα στα παιδιά, όπως και σε κάθε ευάλωτο παιδί που μας χρειάζεται, βρίσκονται συνειδητά και με προσήλωση οι εξειδικευμένοι άνθρωποι του Οργανισμού. Παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί δε «στέκονται» στην ειδικότητά τους, αλλά καταθέτουν την ψυχή τους προσφέροντας αγάπη, ζεστασιά, φροντίδα όλο το 24ώρο, κάθε μέρα και κάθε ώρα.

Εφόσον χρειαστεί, θα λάβουν παράλληλα εξατομικευμένη θεραπευτική υποστήριξη στο «Σπίτι του Παιδιού», το μοναδικό στην Ελλάδα Κέντρο Ημέρας για την εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύματα κάθε μορφής κακοποίησης.

Ο Οργανισμός ευχαριστεί θερμά τους γιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», οι οποίοι συμπαραστάθηκαν με στοργή και πλαισίωσαν τα παιδιά κατά την περίοδο της φιλοξενίας τους. Θα συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά για τη διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης μέχρι να τελειώσει η προανακριτική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει την ανάγκη προστασίας και σεβασμού της ιδιωτικότητας των παιδιών, όπως αυτή απορρέει και από τα άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Προς αυτή την κατεύθυνση, και με τα μάτια στραμμένα στη φροντίδα και ποιότητα ανατροφής τους, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», από εδώ και στο εξής, παύει οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στο ιστορικό και την υπόθεση που μπορεί να τα επαναθυματοποιήσει ή πληγώσει την ψυχή τους. Θα πρέπει όλοι, ΜΜΕ, κοινωνία, καθως και οι επαγγελματίες και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας του παιδιού να σεβαστούμε το παρόν και μέλλον τους.