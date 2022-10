Πολιτική

Δένδιας στην ΕΕ: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δημιουργεί νέους κινδύνους στην Μεσόγειο

Επίσκεψη στο Κίεβο, που δέχεται νέα "χτυπήματα" απο ρωσικές επιθέσεις, θα επιδιώξει τις επόμενες ώρες, ο Έλληνας Υπ. Εξωτερικών.



Σε δήλωση του κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε πως θα ενημερώσει τους εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τουρκικές προλλήσεις και κυρίως για τους νέους κινδύνους που δημιουργεί στην Μεσόγειο η πρόσφατη τουρκολιβυκή συμφωνία για την ΑΟΖ και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Συζήτηση με τον ΥΠΕΞ της Φινλανδίας, P.Haavisto, σχετικά με τρέχουσες εξελίξεις, στο περιθώριο του ΣΕΥ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο - On the margins of today’s #FAC meeting in #Luxembourg, I had a discussion with #Finland counterpart @Haavisto on current developments. pic.twitter.com/xZ1QymiAcl — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 17, 2022

Στην δήλωση του, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε τα εξής:

"Θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία στο Συμβούλιο να κάνουμε μια νέα συζήτηση σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία, κατά τη φάση αυτή της αντιμετώπισης της ρωσικής εισβολής. Για εμένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσω να βρεθώ στο Κίεβο.

Από εκεί και πέρα, έχουμε να συζητήσουμε για τη Συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μία Συμφωνία που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και είναι εξαιρετικά σημαντική, ένα ακόμα επιτυχημένο παράδειγμα ειρηνικής επίλυσης τέτοιων διαφορών στη Μεσόγειο.

Θα έχω, επίσης, την ευκαιρία να ενημερώσω το Συμβούλιο για το δήθεν «μνημόνιο» που υπογράφηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας για την εκμετάλλευση πόρων που προέρχονται από τις θαλάσσιες αυτές ζώνες. Ένα «μνημόνιο», το οποίο δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο".





